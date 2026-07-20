Kitart a baloldal üdvöskéje: heteken belül letartóztathatja Netanjahut – De az izraeli vezető csak legyint

A demokrata párti városvezető a The New York Times The Interview című podcastjában szólalt meg.

Úgy vélem, Netanjahu miniszterelnök úrnak Hágában a helye

- jelentette ki Mamdani. Az izraeli kormányfőről úgy vélekedett, hogy

háborús bűnös, akit a Nemzetközi Büntetőbíróság vád alá helyezett. És ami megállapítható, hogy ezt a véleményt sokan osztják pusztán az elmúlt években elkövetett tettei miatt.

A szocialista polgármester a tavalyi kampánya során ígéretet tett Netanjahu letartóztatására.

Arra a kérdésre, hogy jogilag pontosan milyen lépéseket tehet meg, Mamdani kifejtette, ez aktív egyeztetés tárgyát képezi a jogi részlegével. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem áll szándékában átlépni a törvényesség kereteit, szemben azzal, amit szerinte országos szinten olykor tapasztalni lehet.

A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) 2024-ben adott ki elfogatóparancsot Netanjahu és más izraeli vezetők ellen, háborús bűnökkel vádolva őket a gázai háborúval összefüggésben, amely a Hamász 2023. október 7-i terrortámadását követte. Az elfogatóparancsot mind a hivatalban lévő elnök, a republikánus Donald Trump, mind a demokrata párti elődje, Joe Biden elítélte.

Mivel az Egyesült Államok nem ratifikálta a Római Statútumot, nem köteles végrehajtani az ICC döntéseit.

A Trump-kormányzat egyébként is harcba kezdett a nemzetközi törvényszék ellen. Marco Rubio külügyminiszter nemrég a szervezet felszámolására szólított fel, miközben Magyarország alig néhány hete erősítette meg tagságát és vonta vissza kilépési szándékát.

Mamdani a gázai háború borzalmait többször népirtásnak nevezte, amit Izrael határozottan tagad. Netanjahu hivatala szerint a polgármester csupán a saját kudarcairól kívánja elterelni a figyelmet. Maga a miniszterelnök egy rádióinterjúban legyintett a letartóztatását követelő felvetésekre.

Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete puszta politikai színjátéknak minősítette a kijelentéseket, mivel Washigton nem részese a Nemzetközi Büntetőbíróságnak.

Danny Danon, Izrael ENSZ-nagykövete közölte, hogy

Netanjahu ősszel büszkén érkezik majd New Yorkba,

felszólal az ENSZ Közgyűlésén, és a világ előtt hangoztatja majd Izrael igazát.

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