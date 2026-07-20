Komoly aggályok övezik Donald Trump biztonságát: csak a baj van a dúsgazdag arab olajmonarchia fényűző ajándékával?

Trump július elején utazott első alkalommal ezzel a Boeing 747-8-as típusú géppel Törökországba a NATO csúcstalálkozójára. Újságíróknak ugyanakkor feltűnt, hogy a csúcsot követően Trump a korábbi Air Force One-nal távozott Ankarából, ezért
kétségek merültek fel a gép biztonsági felszereltségével kapcsolatban.
A The New York Times című lap szerint az új repülőgépnek a korábbi elnöki géphez képest hiányosak a védelmi rendszerei, főképpen a rakétavédelem terén.
Sok képességgel rendelkezik, de amennyire tudom, mintegy egy hónapon belül elküldik, hogy a lehető legmagasabb szintre fejlesszék (biztonsági képességeit)
- fejtette ki Trump az újságíróknak, amikor erről a témáról kérdezték.
Az elnök, aki a New Jersey-ben megrendezett labdarúgó-világbajnokság döntőjén való részvétel után tért vissza Washingtonba, nem részletezte, hogy milyen fejlesztéseket terveznek végrehajtani a gépen.
Trump korábban lekicsinyelte az új elnöki repülőgéppel kapcsolatos aggodalmakat. Mint akkor állította,
a törökországi csúcstalálkozó után csak azért szállt át a korábbi elnöki gépre "a régi idők kedvéért", hogy az új gépet bemutassák a katonáknak egy brit légitámaszponton.
A becslések szerint 400 millió dollár értékű luxusrepülőgépet tavaly a katari királyi család ajándékozta az elnöknek, miután Trump panaszkodott az 1990 óta szolgálatban lévő, elavult elnöki repülőgépekre. A Reuters szerint az ajándékba kapott, az amerikai nemzeti színek mellett arany festésű gépet az L3Harris Technologies hadiipari vállalat alakította át. A katari gépet ugyanakkor csak átmeneti megoldásnak szánják, amíg a Boeing amerikai repülőgépgyártó le nem szállítja az új elnöki gépeket.
A katari gép átalakítása olyan gyors tempóban zajlott, hogy egyes szakértők szerint a repülőgép talán nem nyújt akkora biztonságot, mint a korábbi, jellegzetesen világoskék Air Force One. Kritikusok emellett az ajándék elfogadását is kérdőre vonták.
A New York Times azon újságíróit, akik a gép biztonsági felszereltségéről írtak, a hónap elején beidézték vallomástételre. A lap bírósághoz fordult, hogy megakadályozza a manhattani szövetségi bíróság vádesküdtszéke elé szóló idézések végrehajtását.
A Boeing által gyártott két új Air Force One első darabja csak 2028 közepén állhat szolgálatba. Trump korábban többször hangot adott elégedetlenségének az állandó késések miatt, és kijelentette, hogy még mandátuma lejárta előtt, 2029. januárjáig szeretne az új gépeken repülni.
A Boeing 2018-ban kapott 3,9 milliárd dolláros megrendelést a két 747-8 típusú gép speciális elnöki kialakítására. Az azóta felmerült többletköltségek miatt a vállalat szerint a teljes ráfordítás jelenleg meghaladja az 5 milliárd dollárt.
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