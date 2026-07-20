Közel lehet a fordulat, amire a fél világ várt: tűzszüneti javaslatot kapott Irán - Hamarosan vége a háborúnak?

Közvetítők egy olyan béketervet juttattak el Iránnak, amely tíznapos tűzszünetet javasol az Egyesült Államokkal fennálló feszültség enyhítésére – közölte hétfőn egy magas rangú iráni tisztségviselő a Reuters hírügynökséggel.

A javaslat célja, hogy időt biztosítson a felek számára a múlt hónapban tető alá hozott átmeneti megállapodás újjáélesztésére.

A tíznapos fegyverszünet alatt a felek olyan megoldásokat keresnének, amelyekkel újra működőképessé tehetnék a korábbi egyezséget.

A tisztségviselő nyilatkozata szerint a közvetítők útján eljuttatott tervezet az összecsapások mérséklését célozza, és megnyitná az utat a két ország közötti diplomáciai rendezés előtt.

A Reuters tudósításából nem derül ki egyértelműen, hogy a tűzszünetet a közvetítő (valószínűleg Pakisztán) javasolta-e, vagy az Egyesült Államok volt az. Az sem tudni, hogy Washington mit szól a felvetéshez, kaptak-e egyáltalán hasonló dokumentumot, ha nem tűlük származik a javaslat.

Forrás: Reuters

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