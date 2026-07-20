  • Megjelenítés
Közel lehet a fordulat, amire a fél világ várt: tűzszüneti javaslatot kapott Irán - Hamarosan vége a háborúnak?
Globál

Közel lehet a fordulat, amire a fél világ várt: tűzszüneti javaslatot kapott Irán - Hamarosan vége a háborúnak?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Közvetítők egy olyan béketervet juttattak el Iránnak, amely tíznapos tűzszünetet javasol az Egyesült Államokkal fennálló feszültség enyhítésére – közölte hétfőn egy magas rangú iráni tisztségviselő a Reuters hírügynökséggel.

A javaslat célja, hogy időt biztosítson a felek számára a múlt hónapban tető alá hozott átmeneti megállapodás újjáélesztésére.

A tíznapos fegyverszünet alatt a felek olyan megoldásokat keresnének, amelyekkel újra működőképessé tehetnék a korábbi egyezséget.

A tisztségviselő nyilatkozata szerint a közvetítők útján eljuttatott tervezet az összecsapások mérséklését célozza, és megnyitná az utat a két ország közötti diplomáciai rendezés előtt.

A Reuters tudósításából nem derül ki egyértelműen, hogy a tűzszünetet a közvetítő (valószínűleg Pakisztán) javasolta-e, vagy az Egyesült Államok volt az. Az sem tudni, hogy Washington mit szól a felvetéshez, kaptak-e egyáltalán hasonló dokumentumot, ha nem tűlük származik a javaslat.

Még több Globál

Kész, ennyi volt: úgy tűnik, mégsem lesz semmi Trump hatalmas tervéből

Mindent bevet Moszkva a légvédelem ellen, kellemetlen veszteségeket okoznak az ukrán drónok - Háborús híreink hétfőn

Kiszivárgott: súlyos ütést vitt be Irán Amerikának - A Pentagon mélyen hallgat

Kapcsolódó cikkünk

Emelkednek az amerikai veszteségek a Közel-Keleten

Trump parancsára lecsaptak az amerikaiak Iránban, egy épülő atomerőművet is találat ért

Megtámadták Jordániát: ketten meghaltak, többen megsebesültek

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Megjött a bejelentés: parancsot adott Trump elnök, szétbombázzák Iránt
Minden korábbinál gyorsabban terjed a gyilkos járvány: nincs ellenszer, drasztikus korlátozást vezettek be
Kiakadt Asztana, hogy Ukrajna most már nem csak Oroszországot támadja
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility