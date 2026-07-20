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Kritikus a helyzet: közel harmadára esett vissza a Duna vízhozama, korlátozásokat kellett bevezetni
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Kritikus a helyzet: közel harmadára esett vissza a Duna vízhozama, korlátozásokat kellett bevezetni

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A hétvégén 1996 óta nem látott alacsony szintre süllyedt a Duna vízállása Romániában. Emiatt öntözési korlátozásokat kellett bevezetni a gazdálkodók számára, a helyzet a hajózást és a folyó menti turizmust is megnehezíti - számol be a Reuters.

Az elhúzódó hőhullámok és az aszály idén Európa-szerte komoly kihívás elé állították a vízi utakat. A Reuters Climate Monitor adatai alapján Nyugat-Európában a napi maximum-hőmérsékletek átlaga hétfőn 26,2 Celsius-fok volt, ami 2,7 fokkal haladta meg a július 20-i sokéves átlagot.

A romániai állami vízügyi hatóság közlése szerint Európa második leghosszabb folyójának romániai belépési szakaszán

vasárnap a vízhozam mindössze másodpercenkénti 1700 köbméter volt, miközben júliusban az átlagos érték 4700 köbméter körül szokott alakulni.

A Reuters felvételei szerint a Bulgáriával közös folyami határszakaszon hosszan elnyúló homokpadok bukkantak elő, emiatt több kompjárat leállt, a gabonaszállító uszályok pedig vesztegelni kényszerültek. Románia az Európai Unió egyik legnagyobb gabonatermelője és legjelentősebb exportőre.

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A román hatóságok korlátozták a gazdálkodók öntözési célú vízhasználatát Délkelet-Romániában, emellett szabályozták a víztározók kibocsátását is, hogy garantálják a Nuclearelectrica állami atomerőmű-üzemeltető két reaktorának hűtéséhez szükséges minimális vízszintet.

A román vízügyi hatóság várakozásai szerint

a Duna vízállása hétfőtől fokozatosan emelkedni fog

a több megyében is lehullott kiadós csapadéknak köszönhetően.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter

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