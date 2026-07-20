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Létezhet egy titkos lista 11 névvel: napokon belül távozhat Ukrajna főparancsnoka
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Létezhet egy titkos lista 11 névvel: napokon belül távozhat Ukrajna főparancsnoka

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A Bloomberg jelentése szerint kering egy lista Ukrajnában, amelyből hamarosan kiválaszthatják Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnokának utódját.

Felmerült a pletyka, hogy az Ukrajnában komoly felzúdulást keltő politikai vihar végül a fegyveres erők főparancsnokát, Szirszkijt is elsodorhatja. Bár ezt az értesülést röviden cáfolták, mégis az értesülések szerint létezik egy 11 nevet tartalmazó lista, amely a potenciális utódok neveit tartalmazza:

A rövid listán szereplő 11 jelölt egyikének leváltásáról még nem született végleges döntés

– írtja a lap.

Az is kiderült, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

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Mihajlo Drapatoj vezérőrnagyotszeretné a pozícióba, Szirszkij leváltása pedig napokon belül végbe mehet.

Az elképzelés szerint a főparancsnok lemond, majd ezt követően indul meg az új vezető kinevezése. Korábban már arról is érkeztek írek, hogy a váltás titokban már le is zajlott, már nem Szirszkij a főparancsnok, csak a hivatalos értesítés hiányzik. Akkor azt is tudni vélték, hogy hétfőn bejelentik a nyilvánosság előtt a váltást, ám ez eddig nem történt meg.

A Szirszkij személye körüli pletykák összefüggenek azzal, hogy Zelenszkij ismét kormánycserét hajtott végre. Az elnök az átalakítással indokolta a lépést, ám a védelmi miniszter Mihajlo Fjodorov cseréje komoly társadalmi ellenállásba ütközött, rég nem látott tüntetések robbantak ki az országban. A tárcavezető jövője egyelőre még ismeretlen, több lehetőség is felmerült esetében.

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Címlapkép forrása: Andriy Zhyhaylo/Oboz.ua/Global Images Ukraine via Getty Images

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