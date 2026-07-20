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Megfejthették a tudósok a rejtélyt sokak kedvenc italáról: ezért védhet meg a stressztől és számos betegségtől a kávé
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Megfejthették a tudósok a rejtélyt sokak kedvenc italáról: ezért védhet meg a stressztől és számos betegségtől a kávé

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A Texas A&M Egyetem Állatorvosi és Biomedicinális Tudományok Karának kutatói lehetséges biológiai magyarázatot találhattak arra, hogy a kávéfogyasztást miért hozzák évek óta összefüggésbe az egészségesebb öregedéssel és számos krónikus betegség alacsonyabb kockázatával. A kutatás szerint a kávé egyes vegyületei aktiválják az NR4A1 nevű receptort, amely védi a sejteket a stressztől, a gyulladásoktól és a károsodástól - számol be a Science Daily.

A Nutrients című szakfolyóiratban megjelent kutatás

az elsők között mutat rá a közvetlen kapcsolatra a kávé vegyületei és az NR4A1 receptor között.

Ez a receptor egyre többször merül föl az öregedés, a stresszválaszok és a különböző betegségek kutatása során. A szakemberek korábban egyfajta "tápanyag-szenzorként" írták le, mivel reagál a táplálékkal bevitt vegyületekre, és hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet az öregedés során is egészséges maradjon.

Az NR4A1 a nukleáris receptorok családjába tartozik, és a gének működését szabályozza, amikor a szervezetet stressz vagy szöveti károsodás éri.

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Stephen Safe egyetemi professzor kifejtette,

ha szinte bármilyen szövetet károsodás éri, az NR4A1 reagál, hogy enyhítse a kárt. Ha ezt a receptort kivesszük, súlyosbodik a károsodás.

A receptort korábban a gyulladásos folyamatokkal, az anyagcserével és a szöveti regenerációval is összefüggésbe hozták, amelyek mind kulcsszerepet játszanak az időskori betegségekben, köztük a daganatos megbetegedésekben és a neurodegeneratív kórképekben. Korábbi megfigyeléses vizsgálatok összefüggést mutattak ki a kávéfogyasztás és az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór és az anyagcsere-betegségek csökkent kockázata között. Ezen tanulmányok általános összefüggésekre világítottak rá, de konkrétan nem magyarázták meg, hogy a kávé hogyan fejti ki védőhatását.

Most azonban a kutatók kimutatták, hogy

a kávéban található több vegyület képes kapcsolódni az NR4A1-hez, és módosítani annak működését.

A legaktívabbnak a polihidroxi- és polifenolvegyületek, például a kávésav bizonyultak. Laboratóriumi modellekben ezek csökkentették a sejtkárosodást, és lassították a daganatos sejtek burjánzását. Amikor a kutatók kiiktatták a receptort a sejtekből, a védőhatás megszűnt, ami még inkább igazolta a receptor kulcsszerepét.

Azt állítjuk, hogy a kávé egészségügyi előnyeinek legalább egy része a receptorhoz való kötődésből és aktiválásból eredhet

- mondta Safe.

Meglepő módon a kávé legismertebb összetevője, a koffein a vizsgálatokban alig fejtett ki hatást. Ehelyett a gyümölcsökben és zöldségekben is megtalálható természetes növényi vegyületek befolyásolták erőteljesebben az NR4A1 működését. Ez magyarázatot adhat arra is, hogy a nagymintás csoportos vizsgálatok miért kapcsolták hasonló egészségügyi előnyökhöz a koffeines és a koffeinmentes kávét egyaránt.

Stephen Safe hangsúlyozta, hogy a kávé kémiailag rendkívül összetett, így valószínűleg több különböző biológiai útvonalon keresztül fejti ki hatását, az NR4A1 pedig csupán az egyik fontos mechanizmus lehet.

a vizsgálat nem bizonyítja közvetlenül, hogy a kávéfogyasztás megelőzi a betegségeket, és nem írja felül a kávéfogyasztásra vonatkozó fogyasztási ajánlásokat sem,

ám a receptor sokrétű szerepe miatt a kutatócsoport már olyan szintetikus vegyületeket is vizsgál, amelyek célzottan hatnak rá. Ezek a jövőben akár új daganatellenes és egyéb terápiás eljárások alapjául is szolgálhatnak.

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