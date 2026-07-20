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Megjött a bejelentés: parancsot adott Trump elnök, szétbombázzák Iránt
Globál

Megjött a bejelentés: parancsot adott Trump elnök, szétbombázzák Iránt

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Az Egyesült Államok „nagyon kemény” katonai csapásokat hajtott végre Irán ellen, válaszul az újabb amerikai háborús áldozatokra – jelentette be Donald Trump amerikai elnök.

Nagyon keményen megütöttük őket ma, azért tettük ezt, hogy megemlékezzünk a három, valószínűleg három nagy hazafira”

– mondta Trump elnök a Times of Israel.

Hangsúlyozta: „nagyon rosszul érzi magát” az amerikai háborús veszteségek miatt, az amerikai katonák azért adták életüket, hogy „Irán ne juthasson atomfegyverhez.”

A hétvégén három amerikai katona is életét vesztette az Iránnal való harcok során, így a háború amerikai áldozatainak száma már 20-ra nőtt.

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Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

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