Megnevezték Oroszország következő célpontját: ezek az országok komoly veszélyben vannak

Kaunas arról beszélt:

Oroszország nem áll jól Ukrajnában, ezért egy komoly győzelemre van szüksége a Kremlnek ahhoz, hogy az itteni kudarcukat elfedjék.

Arra is kitért, hogy vannak olyan hírszerzési információk, melyek alapján reálisan feltételezhető, hogy Oroszország provokációt hajthat végre a NATO keleti szárnya ellen, azzal a céllal, hogy a szövetség egységét és reakcióját próbára tegyék.

Litvánia ezért aktív lépéseket tesz, hogy megerősítse kritikus infrastrukturális elemeinek védelmét.

A lap idézi Olekszandr Kovalenkó ukrán biztonságpolitikai szakértőt is, aki úgy látja, hogy

Észtország vagy Lettország lenne a leginkább kézenfekvő célpont,

hiszen Litvánia vagy Lengyelország megtámadásához nagy mennyiségű katonát kellene Belaruszon keresztül átmozgatni, ezt pedig lehetetlen lenne észrevétlenül intézni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images