  • Megjelenítés
Megnevezték Oroszország következő célpontját: ezek az országok komoly veszélyben vannak
Globál

Megnevezték Oroszország következő célpontját: ezek az országok komoly veszélyben vannak

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A balti államok vagy Lengyelország lehet Oroszország következő célpontja, elképzelhető, hogy ezeket az országokat orosz katonai akció fogja érni még úgy is, hogy az ukrajnai háború aktív szakaszban van – idézi Robertas Kaunas litván védelmi minisztert az UNN.

Kaunas arról beszélt:

Oroszország nem áll jól Ukrajnában, ezért egy komoly győzelemre van szüksége a Kremlnek ahhoz, hogy az itteni kudarcukat elfedjék.

Arra is kitért, hogy vannak olyan hírszerzési információk, melyek alapján reálisan feltételezhető, hogy Oroszország provokációt hajthat végre a NATO keleti szárnya ellen, azzal a céllal, hogy a szövetség egységét és reakcióját próbára tegyék.

Litvánia ezért aktív lépéseket tesz, hogy megerősítse kritikus infrastrukturális elemeinek védelmét.

Még több Globál

Bevásárol a NATO egyik legerősebb hatalma: jönnek az Szu-35-re és az Szu-57-re is veszélyes új vadászgépek

Mindent bevet Moszkva a légvédelem ellen, kellemetlen veszteségeket okoznak az ukrán drónok - Háborús híreink hétfőn

A fél világ erre a bejelentésre várt: végre érkeznek az olcsóbb nyugati rakéták

A lap idézi Olekszandr Kovalenkó ukrán biztonságpolitikai szakértőt is, aki úgy látja, hogy

Észtország vagy Lettország lenne a leginkább kézenfekvő célpont,

hiszen Litvánia vagy Lengyelország megtámadásához nagy mennyiségű katonát kellene Belaruszon keresztül átmozgatni, ezt pedig lehetetlen lenne észrevétlenül intézni.

Kapcsolódó cikkünk

Sorozatban robbannak ki halálos lövöldözések az Egyesült Államokban - Súlyos döntésre kényszerült a bevándorlási hivatal

Több európai ország is fellázadt az Oroszország elleni új szankciós csomag ellen

Kétszer olyan gyorsan fejlődünk, mint Európa nyugati fele, mégis szinte egy helyben toporog a szövetség, amely Magyarországra is eurómilliárdos beruházásokat hozhatna

A közgazdászok szerint pazarlás, a kormány szerint stratégiai kincs: eurómilliárdok a tét a nagy európai szélvitában

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Megjött a bejelentés: parancsot adott Trump elnök, szétbombázzák Iránt
Minden korábbinál gyorsabban terjed a gyilkos járvány: nincs ellenszer, drasztikus korlátozást vezettek be
Kiakadt Asztana, hogy Ukrajna most már nem csak Oroszországot támadja
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility