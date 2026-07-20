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Megszólalt az ukrán főparancsnok, akinek tömegek követelik a lemondását: ez a legnagyobb szívesség, amit az oroszoknak tehetnek
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Megszólalt az ukrán főparancsnok, akinek tömegek követelik a lemondását: ez a legnagyobb szívesség, amit az oroszoknak tehetnek

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Olekszandr Szirszkij, Ukrajna fegyveres erőinek főparancsnoka július 20-án nyilvánosan cáfolta a Mihajlo Fedorov korábbi védelmi miniszterrel való állítólagos konfliktusáról szóló híreket. A főparancsnok szerint a kettejük közötti egyeztetések a háborús időszakban zajló hivatali munka természetes részét képezték. A nyilatkozat azután látott napvilágot, hogy Volodimir Zelenszkij elnök menesztette Fedorovot, ami komoly felháborodást és tüntetéseket váltott ki Kijevben – írja a Kyiv Independent.

Ukrajnában július 16-a óta naponta tüntetnek az ország egyik legfiatalabb és legnépszerűbb magas rangú tisztviselőjének leváltása ellen, miközben Szirszkij lemondását is követelik. A kijevi demonstrációk több ezer embert mozgósítottak, de kisebb megmozdulások más ukrán városokban is zajlanak.

A Kyiv Independent egyik forrása szerint ráadásul maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is fontolgatja a főparancsnok menesztését, és a döntés akár napokon belül megszülethet. Az ukrán vezérkar azonban hétfőn cáfolta, hogy szó lenne Szirszkij elbocsátásáról.

A Militarnij szakportálon megjelent írásában Szirszkij hangsúlyozta, hogy a Fedorovval való nézeteltérései ellenére kapcsolatukat mindig professzionálisnak tekintette.

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– fogalmazott a főparancsnok.

Ez Szirszkij első közvetlen megszólalása az ügyben, hiszen 2024 februári kinevezése óta ritkán adott interjút, és a politikai vitáktól is távol tartotta magát.

Szirszkij visszautasította azokat a vádakat is, amelyek szerint ellenezné a hadsereg fokozódó drónhasználatát. Emlékeztetett rá, hogy ő maga kezdeményezte a Pilóta Nélküli Rendszerek Haderőnemének létrehozását, és személyesen ajánlotta annak jelenlegi parancsnokát, Robert "Magyar" Brovdit. Mint mondta, aki nem akar drónokkal harcolni, az nem hoz létre a világon elsőként önálló, pilóta nélküli eszközökre épülő fegyvernemet.

Bírálta ugyanakkor Fedorov nemrég bevezetett katonai szerződéses reformját, mivel több mint egy hónappal a bevezetés után is mindössze mintegy kétezer katona írta alá az új megállapodásokat. Arra is figyelmeztetett, hogy sok katona elveszítette a motivációját, miután a gyakorlatban nem a várt feltételekkel találkoztak. Külön kitért a katonák illetményére is, amely szerinte nem képezheti átcsoportosítható tartalék alapját – utalva ezzel Fedorov korábbi bejelentésére, miszerint a katonai bérkeret egy részét drónbeszerzésekre fordítják.

Mindeközben találgatások szólnak arról, hogy Zelenszkij mégis visszahelyezheti Fedorovot a védelmi miniszteri székbe. Az államfő eredetileg több posztot is felajánlott Fedorovnak, de ő visszautasította azokat, és csak a védelmi tárca élére hajlandó visszatérni.

Hétfőn az ukrán kormány ideiglenes védelmi miniszterré nevezte ki Jevhen Hmarát.

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Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

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