Megszólalt az ukrán főparancsnok, akinek tömegek követelik a lemondását: ez a legnagyobb szívesség, amit az oroszoknak tehetnek

Ukrajnában július 16-a óta naponta tüntetnek az ország egyik legfiatalabb és legnépszerűbb magas rangú tisztviselőjének leváltása ellen, miközben Szirszkij lemondását is követelik. A kijevi demonstrációk több ezer embert mozgósítottak, de kisebb megmozdulások más ukrán városokban is zajlanak.

A Kyiv Independent egyik forrása szerint ráadásul maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is fontolgatja a főparancsnok menesztését, és a döntés akár napokon belül megszülethet. Az ukrán vezérkar azonban hétfőn cáfolta, hogy szó lenne Szirszkij elbocsátásáról.

A Militarnij szakportálon megjelent írásában Szirszkij hangsúlyozta, hogy a Fedorovval való nézeteltérései ellenére kapcsolatukat mindig professzionálisnak tekintette.

Ukrajna nagyobb, mint Fedorov, Szirszkij vagy bármelyikünk. A háború két személy közötti szembenállássá történő leegyszerűsítése a legnagyobb szívesség, amelyet az ellenségnek tehetnek

– fogalmazott a főparancsnok.

Ez Szirszkij első közvetlen megszólalása az ügyben, hiszen 2024 februári kinevezése óta ritkán adott interjút, és a politikai vitáktól is távol tartotta magát.

Szirszkij visszautasította azokat a vádakat is, amelyek szerint ellenezné a hadsereg fokozódó drónhasználatát. Emlékeztetett rá, hogy ő maga kezdeményezte a Pilóta Nélküli Rendszerek Haderőnemének létrehozását, és személyesen ajánlotta annak jelenlegi parancsnokát, Robert "Magyar" Brovdit. Mint mondta, aki nem akar drónokkal harcolni, az nem hoz létre a világon elsőként önálló, pilóta nélküli eszközökre épülő fegyvernemet.

Bírálta ugyanakkor Fedorov nemrég bevezetett katonai szerződéses reformját, mivel több mint egy hónappal a bevezetés után is mindössze mintegy kétezer katona írta alá az új megállapodásokat. Arra is figyelmeztetett, hogy sok katona elveszítette a motivációját, miután a gyakorlatban nem a várt feltételekkel találkoztak. Külön kitért a katonák illetményére is, amely szerinte nem képezheti átcsoportosítható tartalék alapját – utalva ezzel Fedorov korábbi bejelentésére, miszerint a katonai bérkeret egy részét drónbeszerzésekre fordítják.

Mindeközben találgatások szólnak arról, hogy Zelenszkij mégis visszahelyezheti Fedorovot a védelmi miniszteri székbe. Az államfő eredetileg több posztot is felajánlott Fedorovnak, de ő visszautasította azokat, és csak a védelmi tárca élére hajlandó visszatérni.

Hétfőn az ukrán kormány ideiglenes védelmi miniszterré nevezte ki Jevhen Hmarát.

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