Megszólalt az ukrán főparancsnok, akinek tömegek követelik a lemondását: ez a legnagyobb szívesség, amit az oroszoknak tehetnek

Ukrajnában július 16-a óta naponta tüntetnek az ország egyik legfiatalabb és legnépszerűbb magas rangú tisztviselőjének leváltása ellen, miközben Szirszkij lemondását is követelik. A kijevi demonstrációk több ezer embert mozgósítottak, de kisebb megmozdulások más ukrán városokban is zajlanak.
A Kyiv Independent egyik forrása szerint ráadásul maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is fontolgatja a főparancsnok menesztését, és a döntés akár napokon belül megszülethet. Az ukrán vezérkar azonban hétfőn cáfolta, hogy szó lenne Szirszkij elbocsátásáról.
A Militarnij szakportálon megjelent írásában Szirszkij hangsúlyozta, hogy a Fedorovval való nézeteltérései ellenére kapcsolatukat mindig professzionálisnak tekintette.
Ukrajna nagyobb, mint Fedorov, Szirszkij vagy bármelyikünk. A háború két személy közötti szembenállássá történő leegyszerűsítése a legnagyobb szívesség, amelyet az ellenségnek tehetnek
– fogalmazott a főparancsnok.
Ez Szirszkij első közvetlen megszólalása az ügyben, hiszen 2024 februári kinevezése óta ritkán adott interjút, és a politikai vitáktól is távol tartotta magát.
Szirszkij visszautasította azokat a vádakat is, amelyek szerint ellenezné a hadsereg fokozódó drónhasználatát. Emlékeztetett rá, hogy ő maga kezdeményezte a Pilóta Nélküli Rendszerek Haderőnemének létrehozását, és személyesen ajánlotta annak jelenlegi parancsnokát, Robert "Magyar" Brovdit. Mint mondta, aki nem akar drónokkal harcolni, az nem hoz létre a világon elsőként önálló, pilóta nélküli eszközökre épülő fegyvernemet.
Bírálta ugyanakkor Fedorov nemrég bevezetett katonai szerződéses reformját, mivel több mint egy hónappal a bevezetés után is mindössze mintegy kétezer katona írta alá az új megállapodásokat. Arra is figyelmeztetett, hogy sok katona elveszítette a motivációját, miután a gyakorlatban nem a várt feltételekkel találkoztak. Külön kitért a katonák illetményére is, amely szerinte nem képezheti átcsoportosítható tartalék alapját – utalva ezzel Fedorov korábbi bejelentésére, miszerint a katonai bérkeret egy részét drónbeszerzésekre fordítják.
Mindeközben találgatások szólnak arról, hogy Zelenszkij mégis visszahelyezheti Fedorovot a védelmi miniszteri székbe. Az államfő eredetileg több posztot is felajánlott Fedorovnak, de ő visszautasította azokat, és csak a védelmi tárca élére hajlandó visszatérni.
Hétfőn az ukrán kormány ideiglenes védelmi miniszterré nevezte ki Jevhen Hmarát.
Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images
„A felelősség kizárólag engem terhel” – elismerte hibáját Magyar Péter
Videóban beszélt a kormányfő.
Alig lépett hivatalba, máris meglepőt húzott az új brit miniszterelnök
Megvan, ki lesz az új pénzügyminiszter.
Ruszin-Szendi Romulusz egyértelművé tette: komoly fejlesztés vár a hadseregre
Budapest tartja a vállalást.
Alaposan bevásárolt az OTP, itt van története legnagyobb akvizíciója
Nagyot nő a bankcsoport.
Trump bosszút hirdetett: az iszlamista rezsim „sokszorosan megfizet”
Kiadták az utasítást.
Magyar Péter reagált Polgár Judit döntésére
Másként, de a jövőben is számít rá.
Ukrán hírszerzés: fény derült Moszkva tervére, amivel örökké magához láncolná az elfoglalt területeket
Hatalmas támogatásokat adnak.
Kimondta Török Gábor: ez a Tisza-kormány első kudarca
Füstbe ment a terv.
Koreában is mivan!
Vicces, hogy mindenki mindig azt képzeli, hogy nála soha senkinek nem volt nehezebb, tehát ha ő minden pénzét 100-szoros tőkeáttétellel égeti el, az nem az... The post Koreában is mivan! appeare
AI használat
Az AI ott van mindenhol, most leírom én is, hogyan használom, leginkább azért, ha majd egy év múlva ezt visszanézem, akkor a.) büszke legyek rá, hogy milyen ügyes voltam már akkor is; b.) elké
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Kritikus betegségek kockázata - miért nem csak az idősek problémája?
Amikor a kritikus betegségek - például a rákos megbetegedések, a szívinfarktus vagy a stroke - kerülnek szóba, a legtöbben ösztönösen az időskorral kötik össze ezeket. Pedig az orvosi statis
Irán újabb szorost zárhat le - jöhet a 200 dolláros olaj?
Milyen gazdasági következményekkel járna, ha a Hormuzi-szoros mellett a Báb el-Mandeb-szoros forgalma is leállna? Mely termékeket és térségeket érintené leginkább a két kulcsfontosságú haj
Hiába olcsóbb a kakaó, nem lesz olcsóbb a csoki - Elmagyarázzuk!
Ha valaki négy éve rendszeresen vett egy tábla mogyorós tejcsokit, ma könnyen meglepődhet a pénztárnál. Egy átlagos tábla ára nagyjából megduplázódott, ahogy a bolti ár... The post Hiába
Kecskeméten látni az autóipari fordulatot - Kinyílt az első hóvirág a fagyos tél közepén
Az európai autóipar az elmúlt években egyszerre kapta a nyakába a kínai árversenyt, az elektromos átállás költségeit, a vámháborút és a gyenge keresletet. Miközben Németországban... The
Követett részvények - 2026. július
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Több, mint fesztivál: így telik egy nap a Jazzpikniken (x)
Világsztárok, balatoni gasztronómia és divatbemutatók.
Életmentő barátságok: így vigyázunk egymásra a buli végén (x)
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból
Nem látszik a fény az alagút végén.
A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet
Korszakváltás jöhet a hazai energiatermelésben.
Energiaköltség: ideje ránézni a számokra
Már nem elég rutinból az energiabeszerzésről dönteni.