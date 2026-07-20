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Megtört a tabu a közel-keleti rezsimben: olyat ismert be a politikus, ami az Egyesült Államok kezére játszhat
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Megtört a tabu a közel-keleti rezsimben: olyat ismert be a politikus, ami az Egyesült Államok kezére játszhat

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Hamid Ganbari gazdasági diplomáciáért felelős iráni külügyminiszter-helyettes az ILNA iráni hírügynökség beszámolója szerint lesújtó véleményt fogalmazott meg a gazdasági kilátásokról - közölte az Iran International.
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Irán képes lehet a túlélésre a szankciók közepette, de fenntartható gazdasági fejlődést nem érhet el mindaddig, amíg vissza nem tér a nemzetközi pénzügyi és bankrendszerbe. A túlélés talán lehetséges, de a fejlődés és a minőségi élet már más kérdés

– fogalmazott Ganbari.

A politikus rámutatott, hogy

a büntetőintézkedések gátolják a tartós gazdasági növekedést, az új üzemek létesítését és a nagyszabású projektek finanszírozását is.

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A miniszterhelyettes hangsúlyozta, hogy a szankciók feloldásának továbbra is a legfontosabb prioritásnak kell lennie. Arra is figyelmeztetett, hogy a külkereskedelem fenntartását szolgáló áthidaló megoldások nem helyettesíthetik az ország teljes körű visszatérését a globális bankrendszerbe.

A mondatok különlegesnek számítanak az iszlamista rezsimben, ugyanis az országot sújtó gazdasági nehézségek régóta tabutémának számítanak, különösen az Egyesült Államokkal vívott háború idején. Washington vélhetően a kiújuló harcok közepette azzal számol, hogy Teherán nem fogja bírni a gazdasági nyomást, ezért kénytelen lesz az eddigieknél engedékenyebb pozíciót felvenni. Ganbari nyilatkozata éppen azt támasztja alá, hogy reális lehetőség van a harcok folytatására, mivel akkor meg lehet szorongatni a nehéz helyzetbe kerülő iszlamista vezetést.

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Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

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