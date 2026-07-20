Megvan a döntés: izraeli merényletet túlélő kulcsfigura veszi át az iszlamista terrorszervezet irányítását

A Hamász palesztin iszlamista szervezet hétfőn bejelentette, hogy Halíl al-Hajját, eddigi főtárgyalóját választotta új vezetőjének.

Hajja – aki az izraeli erők által 2024 októberében megölt Jahja Szinvárt követi a szervezet élén – Háled Mesállal szemben szerzett többséget a Hamász belső szavazásán.

Hajja vezette a Hamász delegációját a terroristák és az Izrael közötti tűzszüneti tárgyalások során,

jelenleg pedig Katarban él.

Szinvár, illetve a 2024 júliusában Iránban megölt Iszmail Haníje halálát követően Hajja egyre inkább a Hamász központi figurájává vált,

az izraeli erők pedig tavaly októberben Dohában ellene is merényletet kíséreltek meg, amelyet azonban túlélt.

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