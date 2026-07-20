Mérgező víz folyik a csapokból, legalább 1500 ember megbetegedett – Járványt hirdettek a Nyugat-Balkánon

Járványt hirdettek az észak-macedóniai Gosztivarban vasárnap, ahol több mint 1500 lakost kellett kezelni bélfertőzés miatt - közölte a szkopjei kormány.

A hatóságok szerint a megbetegedéseket valószínűleg

az ivóvízhálózatba került szennyezett folyóvíz okozhatta.

A Szkopjétól mintegy 50 kilométerre délnyugatra fekvő településen a hét elején jelentkeztek az első gyomor- és bélrendszeri panaszok. A 35 Celsius-fokot meghaladó hőség miatt

a hatóságok pénteken megtiltották a városi vízhálózat vizének használatát.

A járványt vasárnap hirdették ki, miután az előző 24 órában további 350 mérgezéses esetet regisztráltak. A helyi kórház megerősítette személyi állományát, miközben naponta mintegy 50 ezer liter palackozott ivóvizet osztanak ki a lakosságnak.

A hatóságok egyelőre hivatalosan nem erősítették meg, hogy a járványt a vezetékes ivóvíz szennyeződése okozta. Az ország Élelmiszer- és Állategészségügyi Ügynöksége ugyanakkor július 17-én megtiltotta a gosztivari ivóvízhálózat használatát, miután egy rendkívüli ellenőrzés során szabálytalanul telepített szivattyút találtak a fő vízvezetéken. A vizsgálat szerint a berendezés engedély nélkül a Vardar folyóból juttatott vizet közvetlenül a városi ivóvízrendszerbe.

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