Minden korábbinál gyorsabban terjed a gyilkos járvány: nincs ellenszer, drasztikus korlátozást vezettek be

A tárca adatai szerint
- szombatig 2344 ebolás esetet erősítettek meg,
- közülük 930 ember vesztette életét,
-
az utolsó 24 órában 37 halálos áldozat volt, ami példátlanul sok egyetlen nap alatt.
Az ebolajárvány, amelynek kitörését május 15-én jelentették a kongói Ituri tartományból, gyorsan terjedt és az ország más tartományaiba, valamint a szomszédos Ugandába is eljutott. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó betegséget az ebola Bundibugyo vírustörzse okozza, amely ellen egyelőre nincs elfogadott védőoltás vagy hatékony kezelés.
A kongói hatóságok szerint az utóbbi két hónapban legkevesebb 12 támadás történt egészségügyi intézmények ellen. Ráadásul számos egészségügyi dolgozó hagyta ott a munkáját tiltakozásul, mivel nem kapták meg a fizetésüket. A járvány halálos áldozatai között legalább 36 egészségügyi dolgozó van.
Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint jelenleg 724 páciens van karanténban és kórházban. Az egészségügyi hatóságok hozzátették, hogy
az érintett zónákban fokozzák a járvány megfékezését célzó erőfeszítéseiket.
Kanada vasárnap bejelentette, hogy óvintézkedésként megtiltja az országba való belépést minden olyan külföldi esetében, aki a megelőző 21 napban a Kongói DK-ban tartózkodott. A hazai állampolgárok és a Kanadában tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek az ország területére léphetnek, de 21 napot karanténban kötelesek tölteni. A kanadai közegészségügyi hivatal szerint az intézkedés augusztus végéig marad érvényben.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz csütörtökön azt mondta, hogy
a két hónapja tartó ebolajárvány minden korábbinál gyorsabban terjed Kongóban.
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