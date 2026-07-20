Minden korábbinál gyorsabban terjed a gyilkos járvány: nincs ellenszer, drasztikus korlátozást vezettek be

Már legkevesebb 930-an haltak meg a májusban kitört ebolajárványban - közölte a hétfőn a Kongói Demokratikus Köztársaság egészségügyi minisztériuma.

A tárca adatai szerint

szombatig 2344 ebolás esetet erősítettek meg,

közülük 930 ember vesztette életét,

az utolsó 24 órában 37 halálos áldozat volt, ami példátlanul sok egyetlen nap alatt.

Az ebolajárvány, amelynek kitörését május 15-én jelentették a kongói Ituri tartományból, gyorsan terjedt és az ország más tartományaiba, valamint a szomszédos Ugandába is eljutott. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó betegséget az ebola Bundibugyo vírustörzse okozza, amely ellen egyelőre nincs elfogadott védőoltás vagy hatékony kezelés.

A kongói hatóságok szerint az utóbbi két hónapban legkevesebb 12 támadás történt egészségügyi intézmények ellen. Ráadásul számos egészségügyi dolgozó hagyta ott a munkáját tiltakozásul, mivel nem kapták meg a fizetésüket. A járvány halálos áldozatai között legalább 36 egészségügyi dolgozó van.

Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint jelenleg 724 páciens van karanténban és kórházban. Az egészségügyi hatóságok hozzátették, hogy

az érintett zónákban fokozzák a járvány megfékezését célzó erőfeszítéseiket.

Kanada vasárnap bejelentette, hogy óvintézkedésként megtiltja az országba való belépést minden olyan külföldi esetében, aki a megelőző 21 napban a Kongói DK-ban tartózkodott. A hazai állampolgárok és a Kanadában tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek az ország területére léphetnek, de 21 napot karanténban kötelesek tölteni. A kanadai közegészségügyi hivatal szerint az intézkedés augusztus végéig marad érvényben.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz csütörtökön azt mondta, hogy

a két hónapja tartó ebolajárvány minden korábbinál gyorsabban terjed Kongóban.

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