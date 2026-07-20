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Mindent bevet Moszkva a légvédelem ellen, kellemetlen veszteségeket okoznak az ukrán drónok - Háborús híreink hétfőn
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Mindent bevet Moszkva a légvédelem ellen, kellemetlen veszteségeket okoznak az ukrán drónok - Háborús híreink hétfőn

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Ukrán hírszerzési jelentések szerint Oroszország a légvédelem túlterhelése érdekében gyorsabban használja el a csapásmérő fegyvereit, mint ahogyan újra tudja termelni azokat. Az ukrán drónok továbbra is okoznak kényelmetlen pillanatokat az oroszoknak: a sokat támadott Engels légibázison a jelek szerint egy újabb ritka Tu-95-ös nehézbombázót ütöttek ki. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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Mindent bevet Moszkva a légvédelem ellen, kellemetlen veszteségeket okoznak az ukrán drónok - Háborús híreink hétfőn

Ukrán hírszerzési jelentések szerint Oroszország a légvédelem túlterhelése érdekében gyorsabban használja el a csapásmérő fegyvereit, mint ahogyan újra tudja termelni azokat. Az ukrán drónok továbbra is okoznak kényelmetlen pillanatokat az oroszoknak: a sokat támadott Engels légibázison a jelek szerint egy újabb ritka Tu-95-ös nehézbombázót ütöttek ki. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

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Címlapkép forrása: Wolfgang Schwan/Anadolu via Getty Images

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