Nem kertelt az önkényes elnök: felejtsék el, nem lesznek választások!

A mintegy két évtizede hatalmon lévő nicaraguai elnök, Daniel Ortega elutasította a választások megrendezésének minden lehetőségét, mondván, meg akarja akadályozni, hogy a száműzetésben lévő ellenzék hatalomra kerülhessen.

A 80 éves Ortega, egykori marxista gerilla és az Egyesült Államok által támogatott diktátor elleni forradalom vezetője, a nemzetközi közösség által vitatott 2007-es választások óta van hatalmon.

Azzal vádolják, hogy hatalmának megőrzése érdekében határozottan elnyomja az ellenzéket a szegény közép-amerikai országban.

Felejtsék el! Itt, Nicaraguában nem lesznek többé olyan választások, amelyek lehetővé tennék számukra, hogy megpróbálják átvenni a hatalmat

- jelentette ki ellenfeleire utalva vasárnap Ortega a sandinista forradalom 47. évfordulóját ünneplő rendezvényen Managuában, az ország fővárosában.

Nicaraguában novemberben parlamenti választásokat kellett volna tartani, de egy másfél évvel ezelőtt elfogadott alkotmánymódosítás az elnöki hivatali időt öt évről hat évre tolta ki, ami miatt a választásokat 2027-re halasztották.

A száműzetésben működő ellenzéki mozgalmak abban reménykednek, hogy a nemzetközi nyomás elősegítheti az átmenetet vagy a választások megtartását.

Folyamatosan összeesküvéseket szőnek [...] és keresik a módját, hogy pártokká szerveződjenek, hogy megnyerjenek egy állítólagos választást

- hangoztatta Ortega a több ezer fős közönség előtt.

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