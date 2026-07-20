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Nem kertelt az önkényes elnök: felejtsék el, nem lesznek választások!
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Nem kertelt az önkényes elnök: felejtsék el, nem lesznek választások!

MTI
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A mintegy két évtizede hatalmon lévő nicaraguai elnök, Daniel Ortega elutasította a választások megrendezésének minden lehetőségét, mondván, meg akarja akadályozni, hogy a száműzetésben lévő ellenzék hatalomra kerülhessen.

A 80 éves Ortega, egykori marxista gerilla és az Egyesült Államok által támogatott diktátor elleni forradalom vezetője, a nemzetközi közösség által vitatott 2007-es választások óta van hatalmon.

Azzal vádolják, hogy hatalmának megőrzése érdekében határozottan elnyomja az ellenzéket a szegény közép-amerikai országban.

Felejtsék el! Itt, Nicaraguában nem lesznek többé olyan választások, amelyek lehetővé tennék számukra, hogy megpróbálják átvenni a hatalmat

- jelentette ki ellenfeleire utalva vasárnap Ortega a sandinista forradalom 47. évfordulóját ünneplő rendezvényen Managuában, az ország fővárosában.

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Nicaraguában novemberben parlamenti választásokat kellett volna tartani, de egy másfél évvel ezelőtt elfogadott alkotmánymódosítás az elnöki hivatali időt öt évről hat évre tolta ki, ami miatt a választásokat 2027-re halasztották.

A száműzetésben működő ellenzéki mozgalmak abban reménykednek, hogy a nemzetközi nyomás elősegítheti az átmenetet vagy a választások megtartását.

Folyamatosan összeesküvéseket szőnek [...] és keresik a módját, hogy pártokká szerveződjenek, hogy megnyerjenek egy állítólagos választást

- hangoztatta Ortega a több ezer fős közönség előtt.

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Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images

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