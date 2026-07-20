Nem sokon múlt a tragédia: közvetlenül egymással szemben repült két utasszállító – Így hárították el az ütközést

Az incidens július 10-én történt az Iberia légitársaság Brazíliából Madridba tartó Airbus A321XLR típusú gépe, valamint az Air Europa Madridból São Paulóba tartó Boeing 787-9 Dreamlinere között. A két járat Nyugat-Szahara partjaitól mintegy 70 tengeri mérföldre haladt, a Kanári-szigetek repüléstájékoztató körzetében.

Bár a szóban forgó légi útvonal kétirányú forgalmat bonyolít, a szabályok szerint a 36 ezer lábas, páros számú repülési szintet jellemzően a délnek tartó járatok veszik igénybe, míg az ellenkező irányba, északra haladóknak páratlan magasságot kellene előírni. Az Enaire spanyol léginavigációs szolgáltató és az Eurocontrol adatai alapján azonban

mindkét repülőgép erre a 36 ezer lábas utazómagasságra kapott engedélyt.

A spanyol polgári légiközlekedési balesetvizsgáló bizottság (CIAIAC) előzetes jelentése szerint a vészhelyzetet a fedélzeti rendszerek automatikus beavatkozása hárította el.

Amikor érzékelte egymást a két közeledő gép, az Airbus pilótafülkéjében süllyedésre, míg a Boeing fedélzetén ezzel egy időben emelkedésre felszólító utasítás lépett életbe.

A személyzet követte a jelzéseket, így az Iberia gépe 500 lábat süllyedt, az Air Europa járata pedig 400 lábat emelkedett, amivel sikerült elkerülni az ütközést.

A kitérő manőver után mindkét repülőgép visszatért az eredeti repülési magasságára, majd megszakítás nélkül, biztonságosan leszállt a célállomásán. A két gépen összesen 454 utas és 18 főnyi személyzet tartózkodott.

A hatóságok vizsgálata folyamatban van, hogy kiderítsék, milyen mulasztás miatt kaphatott a két járat engedélyt az azonos magasságon, egymással szemben történő repülésre.

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