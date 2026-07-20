Olyan fordulatot ígérnek az európai nagyhatalomban, amire 40 éve nem volt példa: szakítana az örökségével az új vezető

Burnham, akit elődje, Keir Starmer lemondása után hétfőn kért fel III. Károly király az új brit kormány megalakítására, a Downing Street-i kormányfői hivatal előtt elmondott első miniszterelnöki beszédében úgy fogalmazott: erőteljesen tudatában van annak, hogy az elmúlt tíz évben, vagyis a brit EU-tagságról 2016-ban rendezett népszavazás óta ő a hetedik brit miniszterelnök.
Ebben a helyzetben az én politikusi nemzedékem előtt álló kihívás az, hogy megmutassuk a világnak: képesek vagyunk visszaszerezni stabilitásunkat
- fogalmazott az új brit kormányfő.
"Tudom, hogy az embereknek már elegük van a politikából. Hallom Önöket, őszintén el kell ismernem, hogy nem teljesítettünk elég jól, és ezen javítani kell, amit meg is fogunk tenni" - tette hozzá.
Burnham ezzel gyakorlatilag nyíltan ellentmondott elődjének, Keir Starmernek, aki a királynál tett hétfői látogatása előtt, miniszterelnökként elmondott utolsó beszédében úgy fogalmazott: Nagy-Britannia és a brit gazdaság megerősödött, a brit haderő és a nemzetbiztonság sokkal szilárdabb alapokra került, az ország nemzetközi megítélése jelentősen javult az ő kétévi kormányfői tevékenysége alatt.
Éppen ezért mosollyal az arcomon távozom, és büszke vagyok mindarra, amit elértünk
- mondta Starmer, mielőtt formálisan benyújtotta lemondását az uralkodónak.
Andy Burnham ugyanakkor miniszterelnökként elmondott első beszédében kijelentette: az ő kormánya "rövidre zárja" az eddigi időszakot, és olyan változtatásokat kezdeményez, amilyeneket az utóbbi 40 évben nem látott az ország.
Az új brit miniszterelnök kijelentette, hogy
új politikai és új gazdasági modell kialakításába kezd.
A Burnham-kormány előtt valóban komoly közfinanszírozási és pénzügyi stabilitási kihívások állnak. A tízéves brit állampapír hozama jelenleg 5 százalék közelében mozog – miközben az Európában irányadó, összehasonlítható futamú német Bund hozama nem sokkal haladja meg a 3 százalékot –, és a hazai össztermékhez (GDP) mért brit államadósságráta 100 százalék környékén, az 1960-as évek eleje óta nem mért szinteken jár.
Andy Burnham ugyanakkor hétfői beszédében az egykori konzervatív kormányfő, Margaret Thatcher nevéhez fűződő neoliberális szakpolitikai átalakításokat is nyíltan bírálta,
mondván: Nagy-Britannia az 1980-as években nem egyszer rossz irányba fordult, a politikai hatalom centralizálttá vált, a gazdasági hatalmat privatizálták, az ország jelentős térségeit megfosztották iparuktól, és ezek az országrészek azóta sem lábaltak ki ennek következményeiből.
Megerősítette azt a korábban is hangoztatott tervét, hogy
- az új kormány Londonon kívülre, helyi szintekre delegál egyes hatalmi-döntési hatásköröket,
- és újraiparosítja Nagy-Britanniát olyan közbeszerzési rendszer meghonosításával, amely a brit ipart támogatja.
A kormányfő közölte: még az idén tíz évre szóló tervet terjeszt elő arról, hogy milyen irányt kíván kijelölni mindezek végrehajtására.
Kijelentette: első miniszterelnöki instrukciója az lesz, hogy
hozzá kell kezdeni a hajléktalanság felszámolásához Nagy-Britanniában.
Burnham hivatali elődje, Keir Starmer június 22-én jelentette be, hogy lemond pártvezetői és miniszterelnöki tisztségéről, miután a sorozatos belpolitikai botrányok, valamint a májusi időközi választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán mélypontra zuhant támogatottsága a választók körében és a Munkáspárton belül egyaránt, és az alsóházi Labour-frakció, valamint saját kormányának tagjai részéről is egyre nagyobb nyomás nehezedett rá távozása végett.
A pártvezetői tisztségért egyedül Burnham indult.
Jelölését a 403 fős alsóházi Labour-frakció tagjai közül 379-en támogatták, vagyis jóval többen a Labour szabálykönyvében előírt 20 százalékos minimumnál, amelynek alapján Burnhamnek elég lett volna 81 munkáspárti képviselő támogatását összegyűjtenie a jelöltséghez.
Andy Burnham a nem egészen négy éve uralkodó III. Károly király negyedik miniszterelnöke a konzervatív párti Liz Truss és Rishi Sunak, illetve a munkáspárti Keir Starmer után.
III. Károly néhai édesanyjának, a 2022 szeptemberében elhunyt II. Erzsébet királynőnek 70 évi uralkodása alatt 15 miniszterelnöke volt.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Neil Hall
Súlyos eszkaláció: Irán szövetségese bejelentette a tengeri blokádot
Tovább emelkedhetnek az üzemanyagárak.
Vásárolt két-három éve a Temunál? Ön is jogosult a 2000 forintos kompenzációra – Mutatjuk, hogyan
Megtévesztette a fogyasztókat a kínai óriás.
Célegyenesben az év energetikai projektje, és sokat nyerhet rajta Magyarország
Csökkentheti a fogyasztók áramköltségeit.
Nagy ugrásra készül a CIG Pannónia: ha bejön a mesterterv, a profit harmada hamarosan külföldről érkezhet
Fedák Istvánnal beszélgettünk.
Hatalmasat szakított az amerikai óriásbank a mesterséges intelligenciával, padlóra küldte régi riválisát
Az AI alapjaiban formálja át a tőkepiacokat is.
Nagy esésre játszanak a spekulánsok: agresszívan támadják a kis ország devizáját
18 éve nem látott nyomás alá került a fizetőeszköz.
Fordulóponthoz érkezik a világ egyik legerősebb hatalma: napirendre kerülhetnek a nukleáris fegyverek
Megváltozott a környezet.
Kritikus betegségek kockázata - miért nem csak az idősek problémája?
Amikor a kritikus betegségek - például a rákos megbetegedések, a szívinfarktus vagy a stroke - kerülnek szóba, a legtöbben ösztönösen az időskorral kötik össze ezeket. Pedig az orvosi statis
Irán újabb szorost zárhat le - jöhet a 200 dolláros olaj?
Milyen gazdasági következményekkel járna, ha a Hormuzi-szoros mellett a Báb el-Mandeb-szoros forgalma is leállna? Mely termékeket és térségeket érintené leginkább a két kulcsfontosságú haj
Hiába olcsóbb a kakaó, nem lesz olcsóbb a csoki - Elmagyarázzuk!
Ha valaki négy éve rendszeresen vett egy tábla mogyorós tejcsokit, ma könnyen meglepődhet a pénztárnál. Egy átlagos tábla ára nagyjából megduplázódott, ahogy a bolti ár... The post Hiába
Kecskeméten látni az autóipari fordulatot - Kinyílt az első hóvirág a fagyos tél közepén
Az európai autóipar az elmúlt években egyszerre kapta a nyakába a kínai árversenyt, az elektromos átállás költségeit, a vámháborút és a gyenge keresletet. Miközben Németországban... The
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Követett részvények - 2026. július
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Amazon a Fortune 500 élén: hogyan előzte meg a Walmartot?
Az Amazon megelőzte a Walmartot a Fortune 500 élén, de a trónváltás nem pusztán az online kereskedelem győzelme. Lajer Máté elemzése bemutatja, hogyan kapcsolja össze a vállalat a kereskedelme
Mit tanulhatunk Dánia nukleáris fordulatából?
Az elmúlt időszak energetikai vitái Európában nem villamosenergia-rendszerekről, sokkal inkább világnézeti kérdésekről szóltak. Atom vagy megújuló? Állami nagyberuház
Több, mint fesztivál: így telik egy nap a Jazzpikniken (x)
Világsztárok, balatoni gasztronómia és divatbemutatók.
Életmentő barátságok: így vigyázunk egymásra a buli végén (x)
A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet
Korszakváltás jöhet a hazai energiatermelésben.
Energiaköltség: ideje ránézni a számokra
Már nem elég rutinból az energiabeszerzésről dönteni.
Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság
Kényszerpályára kerülhet a kontinens.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.