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Olyan fordulatot ígérnek az európai nagyhatalomban, amire 40 éve nem volt példa: szakítana az örökségével az új vezető
Globál

Olyan fordulatot ígérnek az európai nagyhatalomban, amire 40 éve nem volt példa: szakítana az örökségével az új vezető

MTI
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Portfolio
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Andy Burnham brit miniszterelnök szerint Nagy-Britanniának meg kell győznie a világot arról, hogy képes helyreállítani stabilitását.

Burnham, akit elődje, Keir Starmer lemondása után hétfőn kért fel III. Károly király az új brit kormány megalakítására, a Downing Street-i kormányfői hivatal előtt elmondott első miniszterelnöki beszédében úgy fogalmazott: erőteljesen tudatában van annak, hogy az elmúlt tíz évben, vagyis a brit EU-tagságról 2016-ban rendezett népszavazás óta ő a hetedik brit miniszterelnök.

Ebben a helyzetben az én politikusi nemzedékem előtt álló kihívás az, hogy megmutassuk a világnak: képesek vagyunk visszaszerezni stabilitásunkat

- fogalmazott az új brit kormányfő.

"Tudom, hogy az embereknek már elegük van a politikából. Hallom Önöket, őszintén el kell ismernem, hogy nem teljesítettünk elég jól, és ezen javítani kell, amit meg is fogunk tenni" - tette hozzá.

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Burnham ezzel gyakorlatilag nyíltan ellentmondott elődjének, Keir Starmernek, aki a királynál tett hétfői látogatása előtt, miniszterelnökként elmondott utolsó beszédében úgy fogalmazott: Nagy-Britannia és a brit gazdaság megerősödött, a brit haderő és a nemzetbiztonság sokkal szilárdabb alapokra került, az ország nemzetközi megítélése jelentősen javult az ő kétévi kormányfői tevékenysége alatt.

Éppen ezért mosollyal az arcomon távozom, és büszke vagyok mindarra, amit elértünk

- mondta Starmer, mielőtt formálisan benyújtotta lemondását az uralkodónak.

Andy Burnham ugyanakkor miniszterelnökként elmondott első beszédében kijelentette: az ő kormánya "rövidre zárja" az eddigi időszakot, és olyan változtatásokat kezdeményez, amilyeneket az utóbbi 40 évben nem látott az ország.

Az új brit miniszterelnök kijelentette, hogy

új politikai és új gazdasági modell kialakításába kezd.

A Burnham-kormány előtt valóban komoly közfinanszírozási és pénzügyi stabilitási kihívások állnak. A tízéves brit állampapír hozama jelenleg 5 százalék közelében mozog – miközben az Európában irányadó, összehasonlítható futamú német Bund hozama nem sokkal haladja meg a 3 százalékot –, és a hazai össztermékhez (GDP) mért brit államadósságráta 100 százalék környékén, az 1960-as évek eleje óta nem mért szinteken jár.

Andy Burnham ugyanakkor hétfői beszédében az egykori konzervatív kormányfő, Margaret Thatcher nevéhez fűződő neoliberális szakpolitikai átalakításokat is nyíltan bírálta,

mondván: Nagy-Britannia az 1980-as években nem egyszer rossz irányba fordult, a politikai hatalom centralizálttá vált, a gazdasági hatalmat privatizálták, az ország jelentős térségeit megfosztották iparuktól, és ezek az országrészek azóta sem lábaltak ki ennek következményeiből.

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Megerősítette azt a korábban is hangoztatott tervét, hogy

  • az új kormány Londonon kívülre, helyi szintekre delegál egyes hatalmi-döntési hatásköröket,
  • és újraiparosítja Nagy-Britanniát olyan közbeszerzési rendszer meghonosításával, amely a brit ipart támogatja.

A kormányfő közölte: még az idén tíz évre szóló tervet terjeszt elő arról, hogy milyen irányt kíván kijelölni mindezek végrehajtására.

Kijelentette: első miniszterelnöki instrukciója az lesz, hogy

hozzá kell kezdeni a hajléktalanság felszámolásához Nagy-Britanniában.

Burnham hivatali elődje, Keir Starmer június 22-én jelentette be, hogy lemond pártvezetői és miniszterelnöki tisztségéről, miután a sorozatos belpolitikai botrányok, valamint a májusi időközi választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán mélypontra zuhant támogatottsága a választók körében és a Munkáspárton belül egyaránt, és az alsóházi Labour-frakció, valamint saját kormányának tagjai részéről is egyre nagyobb nyomás nehezedett rá távozása végett.

A pártvezetői tisztségért egyedül Burnham indult.

Jelölését a 403 fős alsóházi Labour-frakció tagjai közül 379-en támogatták, vagyis jóval többen a Labour szabálykönyvében előírt 20 százalékos minimumnál, amelynek alapján Burnhamnek elég lett volna 81 munkáspárti képviselő támogatását összegyűjtenie a jelöltséghez.

Andy Burnham a nem egészen négy éve uralkodó III. Károly király negyedik miniszterelnöke a konzervatív párti Liz Truss és Rishi Sunak, illetve a munkáspárti Keir Starmer után.

III. Károly néhai édesanyjának, a 2022 szeptemberében elhunyt II. Erzsébet királynőnek 70 évi uralkodása alatt 15 miniszterelnöke volt.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Neil Hall

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