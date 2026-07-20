Olyan hatalmas droglaborra lelt a rendőrség, hogy 200 embert evakuálni kellett

Mintegy kétszáz lakos térhetett vissza otthonába szombaton késő este Hágában, miután a rendőrség felszámolt egy működő droglabort a város Segbroek nevű lakóövezetében - közölték a holland hatóságok.

Az NlTimes hírportál tudósítása szerint több tucat ház lakóját telepítették ki szombat délután elővigyázatosságból, amíg a rendőrség és egy veszélyes anyagok kezelésére szakosodott vállalat elszállította az épületben talált vegyi anyagokat. Az érintetteket ideiglenesen egy közeli kerületi központban helyezték el.

A városvezetés vasárnap közölte, hogy a közvetlen veszély megszűnt,

a kitelepítésre kizárólag a veszélyes anyagok eltávolítása idején fennálló esetleges egészségügyi kockázat miatt volt szükség.

A lakókat ugyanakkor arra kérték, hogy a még érezhető vegyszerszag miatt tartsák zárva ablakaikat.

A rendőrséget péntek kora délután riasztották egy szokatlan szag miatt. A helyszínre érkező járőrök egy még működő droglabort találtak, amelynek működését a vegyi anyagok kiszivattyúzásával állították le.

Az ügyben négy férfit vettek őrizetbe.

Egy 39 éves hágai férfit, aki érintkezésbe került a laborban használt folyadékokkal, kórházba szállították, majd letartóztatták. Őrizetbe vettek továbbá egy 34 éves voorburgi, egy 44 éves hágai és egy 71 éves leideni férfit is.

A rendőrség továbbra is vizsgálja, milyen típusú kábítószert állítottak elő a laborban, és tanúkat, valamint kamerafelvételeket keres az ügy felderítéséhez. A De Volkskrant szerint a laboratóriumot valószínűleg ecstasy és más MDMA-tpusú drogok előállítására használták.

A NOS holland közszolgálati műsorszolgáltató értesülése szerint az ingatlanban több ezer liter vegyi anyagot tároltak hordókban, amelyekből pénteken 500-750 litert már elszállítottak. A regionális biztonsági szolgálat szóvivője szerint ilyen méretű illegális laboratóriumot rendkívül szokatlan lakóövezetben működtetni.

A holland rendőrség hétfőn közzétett adataiból kiderült, hogy mintegy 9 százalékkal emelkedett a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma Hollandiában 2026 első felében az előző év azonos időszakához képest.

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