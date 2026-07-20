Ruszin-Szendi Romulusz egyértelművé tette: komoly fejlesztés vár a hadseregre

A honvédelmi miniszter a parlamenti ülésen egy kérdésre válaszolva hangsúlyozta a következő időszak fejlesztéseit.

A közösségi médiába tett ki egy videót Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, amelyben a NATO felé vállalt 5 százalékos védelmi kiadás is szóba került. A tárcavezető kiemelte, hogy a védelmi szervezetnek leadott jelentésben nem csak annyi került szóba, hogy „bakancsot és lőszert” vásárol a magyar hadsereg, hanem részletezte is:

két részből tevődik össze, 3,5 százalékos hadikiadás mellett 1,5 százalék megy a szélesebb értelmezésre, ami a honvédség számára szükséges lehet.

Utóbbiban a vasúti infrastruktúra és az egészségügy is szerepelhet.

Hangsúlyozta beszédében, hogy a vállalást eredetileg az Orbán-kormány tette a NATO-nak, ők pedig fenn akarják tartani a hitelességüket a szervezet számára. Ruszin-Szendi kijelentette, hogy az ankarai csúcstalálkozón elfogadták azt a fejlesztési tervet 2035-ig, amit a Pénzügyminisztériummal közösen alkottak meg. Prioritást élvez a nemzeti haderő, azon belül is a katonákra helyezik a hangsúlyt a következő időszakban.

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