Szomorú látvány: szinte teljesen kiszáradt egy tó a Dél-Dunántúlon – videó

A felvételen látható, hogy

a 2,9 hektár területű, legmélyebb pontjain akár 2,5 méter mély tó medre szinte teljesen kiürült.

A jelenség nem példa nélküli a térségben, 2022-ben már történt hasonló a Telex szerint. Akkoriban Baranya megyében több mint tíz horgásztó száradt ki, és a helyi horgászegyesület akkor sem talált megoldást a súlyos vízhiányra.

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság korábbi tájékoztatása szerint a folyamatos kiszáradás hátterében a csapadékmennyiség és a talajban tárolt vízkészlet drasztikus csökkenése áll. Ennek következtében a tavat tápláló vízfolyás egy több mint tíz kilométeres szakaszon teljesen elapadt, így már a korábbi aszályos időszakokban is megszűnt a tó természetes vízutánpótlása.

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