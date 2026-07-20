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Szomorú látvány: szinte teljesen kiszáradt egy tó a Dél-Dunántúlon – videó
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Szomorú látvány: szinte teljesen kiszáradt egy tó a Dél-Dunántúlon – videó

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A korábbi évekhez hasonlóan ismét szinte teljesen kiszáradt a bicsérdi horgásztó, a csapadék és a talajvíz tartós hiánya miatt kialakult drámai helyzetet pedig egy friss drónfelvétel is szemlélteti - szúrta ki a Telex a 7300.hu által megosztott videót.

A felvételen látható, hogy

a 2,9 hektár területű, legmélyebb pontjain akár 2,5 méter mély tó medre szinte teljesen kiürült.

A jelenség nem példa nélküli a térségben, 2022-ben már történt hasonló a Telex szerint. Akkoriban Baranya megyében több mint tíz horgásztó száradt ki, és a helyi horgászegyesület akkor sem talált megoldást a súlyos vízhiányra.

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság korábbi tájékoztatása szerint a folyamatos kiszáradás hátterében a csapadékmennyiség és a talajban tárolt vízkészlet drasztikus csökkenése áll. Ennek következtében a tavat tápláló vízfolyás egy több mint tíz kilométeres szakaszon teljesen elapadt, így már a korábbi aszályos időszakokban is megszűnt a tó természetes vízutánpótlása.

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