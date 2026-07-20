Teljesen új szemléletet ígér a MÁV: vége a karbantartásnak, újraindul a forgalom a főváros közelében

Befejeződött a karbantartás a váci és a veresegyházi vonalon, újra teljes útvonalukon, és korlátozások nélkül közlekednek a vonatok a Budapest-Szob 70-es és a Budapest-Vácrátót-Vác 71-es vonalon - közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója hétfőn a Facebook-oldalán.

A MÁV-vezér hangsúlyozta, a júliusi vágányzárak hatására mindkét vonalon megbízhatóbbá válik a közlekedés, és javulhat a menetrendszerűség.

Hegyi Zsolt közölte, a vágányzár idején 70-es vonalon Rákospalota–Újpest állomáson kicserélték az 1-es váltót, átépítették a kapcsolódó vágányszakaszt, elvégezték az ágyazat- és felsővezeték-karbantartási munkákat, ezzel felszámolták az ottani lassújelet. A vágányzár adta lehetőséget kihasználva a 71-es vonalon rendezték a pálya környezetét, átépítettek három útátjárót, ezzel az áthaladás ezeken az útátjárókon komfortosabbá vált.

Hozzátette, a váltócsere a MÁV új, országos kitérőmegújítási programjának része.

Kiemelte, a váltók a vasúti pálya kritikus elemei, állapotuk alapvetően befolyásolják a közlekedés minőségét, az elhasználódott kitérők pedig gyakran lassújelek kialakulásához vezetnek. Ezért a következő években a legforgalmasabb vonalakon, és állomásokon tervszerűen cserélik az elöregedett váltókat.

A pályafelújításokat új szemlélet szerint végezik,

nemcsak a kialakult problémákra reagálnak, hanem stratégiai alapon, előre tervezetten avatkoznak be.

Ez egy olyan szemléletváltás része, amely hosszú távon stabilabb, pontosabb vasúti közlekedést eredményez. Céljuk egyértelmű, kevesebb lassújel, pontosabb közlekedés, és egy megbízhatóbb vasúti hálózat - fogalmazott Hegyi Zsolt bejegyzésében.

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