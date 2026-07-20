Trump bosszút hirdetett: az iszlamista rezsim „sokszorosan megfizet”

Az amerikai elnök dühös bejegyzésben fenyegette meg az iráni iszlamista rezsimet, hogy „sokszorosan” megfizet minden egyes elesett amerikai katona miatt.
Valahányszor Irán megöl egy amerikai katonát, sokszorosan megfizet a gyilkosságért! Ezt az utasítást továbbították Pete Hegseth hadügyminiszternek, Daniel Caine-nek, a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának elnökének és a hadsereg minden vezetőjének
– írta ki Trump a Truth Social-ra.
Az iszlamista rezsim az eddigi ismeretek alapján összesen 19 katonával végzett a háború kezdete óta, a legutóbb egy jordániai támadás során vesztették ketten az életüket. A Pentagon nyilvánosságra is hozta az áldozatok nevét és életkorát: a 19 éves Isabella Gonzales közlegény a texasi Carrolltonból július 17-én esett el, majd egy nappal később a 25 éves Tyler James Feehan főhadnagy hunyt el a harcok következtében. Mindketten a Muwaffaq Salti légibázison teljesítettek szolgálatot.
Az iráni veszteségekről nem állnak rendelkezésre pontos információk, de a becslések szerint minimum több ezer katona és félkatonai szervezethez tartozó fegyveres vesztette életét eddig.
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