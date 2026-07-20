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Új metróvonal épülhet Közép-Európában
Globál

Új metróvonal épülhet Közép-Európában

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A hatóságok kiírták a pályázatot a Lengyelország második legnagyobb városában, Krakkóban tervezett metróhálózat előzetes tervezésére – írja a Notes From Poland.

Az előzetes tervezés magában foglalja a megvalósíthatósági tanulmányt, a környezeti hatástanulmányt, a geológiai kutatásokat és a projekt meglévő épületekre gyakorolt hatásának értékelését. A projekt értéke 188 millió zloty (43 millió euró) lesz a kiírás szerint.

Krakkóban 2014-ben tartottak népszavazást arról, hogy metróhálózat épüljön a város alatt, amit a lakosok 55 százaléka támogatott. Ugyanakkor csak 2024-ben jelentette be az akkori polgármester, Aleksander Miszalski, hogy megkezdik a metróhálózat tervezését. Bár május végén Miszalskit egy rendkívüli népszavazással eltávolították tisztségéből, a metróhálózat tervezése folytatódik.

Az előzetes tervezés keretében megerősítik a rendszer tervezett felépítését, valamint az állomások, alagutak és egyéb infrastruktúraelemek elhelyezkedését.

A metróvonal elhaladna Krakkó történelmi óvárosa mellett, amely az UNESCO világörökség része, ezért itt különösen figyelni kell a történelmi épületek épségére.

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Az előzetes tervezésre 50 hónapot, azaz több mint 4 évet adnak. Stanisław Kracik polgármester a múlt hónapban bejelentette, hogy az építkezés valószínűleg csak 2040 és 2045 között kezdődhet meg.

A teljes projekt csak kormányzati és EU-s támogatással tud majd megvalósulni.

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