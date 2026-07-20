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Váratlan bejelentés jött Iránból: itt van a fordulat, amit mindenki várt?
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Váratlan bejelentés jött Iránból: itt van a fordulat, amit mindenki várt?

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Irán főtárgyalója bejelentette, hogy folytatódnak a tárgyalások az Egyesült Államokkal, annak ellenére, hogy kiújult a katonai konfliktus a két ország közt.

Iszmail Baghei, Irán parlamenti házelnöke, az ország diplomáciai főtárgyalója arról beszélt az AFP-nek, hogy folytatódnak az egyeztetések az Egyesült Államokkal, közvetítőkön keresztül, annak ellenére, hogy a harcok kiújultak.

A diplomáciai képviseletünk aktív volt az elmúlt napokban, elképzeléseket osztottak meg velünk bizonyos közvetítők”

– mondta Baghei.

Visszautasítjuk azt a kettősséget, hogy csak háború vagy diplomácia létezhet. A diplomácia egy olyan eszköz, amely nemzeti érdekeink megvalósítására használható, ahogy a háború is”

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– mondta az iráni vezető.

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Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

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