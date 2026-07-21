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A rendszerváltás egyik legnagyobb adósságát törlesztené a kormány: benyújtották a törvényjavaslatot
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A rendszerváltás egyik legnagyobb adósságát törlesztené a kormány: benyújtották a törvényjavaslatot

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A társadalmi egyeztetések lezárultával a kormány benyújtotta az Országgyűlésnek azt az új törvényjavaslatot, amely a kommunista diktatúra állambiztonsági aktáinak átfogó feltárását és nyilvánosságra hozatalát célozza. A tervezet értelmében a korábban titkosított dokumentumok egy online felületen válnak fokozatosan hozzáférhetővé az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójáig – jelentette be honlapján a kormány.

A kommunista diktatúra állambiztonsági tevékenységének feltárásával már többször kísérleteztek a rendszerváltás óta hatalmon lévők, de egyik próbálkozás sem bizonyult teljesnek vagy sikeresnek. Az ártatlanokat megfigyelő ügynökök nevét és tevékenységét továbbra is homály fedi, ami rontotta az állam intézményeibe és politikusaiba vetett bizalmat, a jogállam érvényesülését

– indokolta a kormány a törvényjavaslatot.

Az új, önálló jogszabály alapján az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának feladata lesz, hogy

a tárolt iratokat egy újonnan kialakítandó online felületen bárki számára könnyen elérhetővé tegye.

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A kabinet célja a történelmi igazságtétel, a közös múlttal való szembenézés, valamint a kommunista rendszer áldozatainak járó erkölcsi elégtétel megadása.

A széles körű nyilvánosság ugyanakkor nem jelenti az emberi méltóság és az alapvető jogok sérelmét – hangsúlyozzák. A közzététel előtt a dokumentumokat átvizsgálják, így az érintettek magánéletének legérzékenyebb részletei, például a különleges személyes adatoknak minősülő egészségi állapotra, kóros szenvedélyekre vagy szexuális irányultságra vonatkozó információk csak szigorú feltételek mellett lesznek kutathatók. A javaslat ezzel igyekszik megteremteni a szükséges egyensúlyt a múlt megismeréséhez fűződő közérdek, az információs önrendelkezés, a kutatás szabadsága és a jelenleg is fennálló nemzetbiztonsági érdekek között – írják.

Az iratok közzététele több ütemben valósul meg. Első lépésként, röviddel az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulója előtt a beszervezési adatokat tartalmazó, úgynevezett hatos kartonok, valamint a hírhedt mágnesszalagok válnak megismerhetővé. Utóbbiak azokat az operatív, hálózati és kémelhárítási nyilvántartásokat tartalmazzák, amelyeket 1990 januárjában még ömlesztve mentettek át a digitális adathordozókra.

Ezt követően az év végéig folyamatosan teszik közzé a fennmaradt "B-dossziékat" is. Ezek a dokumentumok már jóval mélyebb betekintést engednek a rendszer működésébe, hiszen megismerhetők lesznek belőlük a hálózattal kapcsolatba került személyek nevei, beszervezési aktái, a róluk készült értékelések, valamint az is pontosan kiderül majd, hogy az ügynökök kiktől gyűjtötték be az információkat.

Az ügynökakták feltárásával a rendszerváltás több mint harminc éves ígéretét teljesíti a kormány

– jegyezték meg.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

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