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Amerika olyat húzott egyetlen támadással, hogy most a legnagyobb riválisának alaposan fájhat a feje
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Amerika olyat húzott egyetlen támadással, hogy most a legnagyobb riválisának alaposan fájhat a feje

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Az amerikai haditengerészet a közelmúltban hajtotta végre az első olyan harci bevetését, amelyben pilóta nélküli felszíni járművekkel (USV) semmisített meg egy iráni tengeralattjárót. A támadás a kínai haditengerészeti gondolkodást is alaposan megváltoztathatja - közölte a South China Morning Post.

Az Amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) tavaly júliusban tette közzé azt a felvételt, amelyen három tengeri drón mér csapást egy iráni bázisra, elpusztítva egy Hadir-osztályú törpe-tengeralattjárót. Az iráni gyártmányú, 150 tonnánál kisebb vízkiszorítású merülőhajót elsősorban sekély parti vizeken zajló hadműveletekre, aknatelepítésre és a különleges erők támogatására tervezték.

A Saronic Technologies által fejlesztett, 7,3 méter hosszú Corsair típusú felszíni drón a kínai állami televízió beszámolója szerint nem kifejezetten öngyilkos fegyvernek készült, hanem egy többfunkciós platform. A moduláris hasznos teherrel, valamint elektro-optikai és infravörös érzékelőkkel felszerelt eszköz önálló navigációra és gépi tanulásra is képes, így a kommunikációs kapcsolat megszakadása után is önállóan folytathatja a küldetését. Fu Csien-sao, a kínai hadsereg légierejének egykori tisztje rámutatott, hogy

az amerikai tengeri drón fő előnye az alacsony észlelhetőség, a nagy sebesség, valamint a beépített megfigyelő- és célzórendszer.

Az ilyen fejlett, nehezen felderíthető eszközök komoly kihívást jelentenek, mivel a kikötőben állomásozó hadihajók és a part menti radarok is csak rendkívül nehezen tudják azonosítani a felszínen gyorsan mozgó, kisméretű célpontokat.

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A szakértő úgy véli, Kínának javítania kell a helyzetfelismerő képességét a felszíni drónokkal szemben, különösen a kulcsfontosságú haditengerészeti kikötők térségében. Fu javaslata szerint elegendő víz alatti drónt, helikoptert és pilóta nélküli repülőgépet kellene állomásoztatni a kikötők és a környező vizek felderítésére. Emellett a tengeralattjáró-elhárító helikopterek és a drónok rendszeres járőrözése hatékony korai előrejelzést biztosíthatna a védelem számára.

Szung Csung-ping, a kínai hadsereg korábbi oktatója szerint Washington levonja az ukrajnai háború tanulságait, és a kísérleti platformokból immár működőképes fegyverrendszereket fejleszt ki. Kína várhatóan szorosan figyelemmel kíséri majd az amerikai fejlesztéseket, és megerősíti a védelmét a hasonló fenyegetésekkel szemben. Az amerikai haditengerészet egyébként

már évek óta teszteli a pilóta nélküli tengeri rendszereket a Közel-Keleten a 2021-ben, Bahreinben létrehozott Task Force 59 elnevezésű alkalmi harci kötelék keretében.

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