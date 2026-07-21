Az utolsó pillanatban menekítették ki a polgármestert a hírhedt drogmaffia elől – A banda már az egyik legnagyobb biztonsági fenyegetés lett Franciaországban

Laurent Nunez belügyminiszter kijelentette, hogy azért hozta meg a döntést Christophe Rivenq, Alès polgármesterének védelembe helyezéséről, mert

hiteles hírszerzési információk szerint a DZ Mafia tagjai által elkövetendő támadás küszöbön állt.

A kikötőváros Marseille-ből induló, gyorsan növekvő DZ Mafia Franciaország egyik legnagyobb biztonsági fenyegetésévé vált. A banda a franciaországi kábítószer-kereskedelem egyik legfontosabb szereplője.

A belügyminiszter szerint egyértelmű, hogy a DZ Mafia most Alèsben próbálja megvetni a lábát.

A polgármestert már a hónap elején is megfenyegették, amikor 9 mm-es töltényeket találtak a postaládájában, és fenyegető graffitikre bukkantak a háza falain.

A mostani eset mérföldkőnek számít Franciaországnak a szervezett bűnözés elleni küzdelmében.

A Latin-Amerikából érkező, rekordmennyiségű kokain jelentősen felpörgette a hazai kábítószer-kereskedelmet.

Míg a bandaháborúkhoz kapcsolódó gyilkosságok egyre gyakrabban fordulnak elő Franciaország-szerte, a választott tisztségviselők elleni támadások ritkák.

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