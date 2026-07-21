Bejelentés jött Kijevből: hamarosan folytatódhatnak a béketárgyalások, de előtte ennek a két dolognak meg kell történnie

A tanácsadó kifejtette, hogy jelenleg ugyan szünetel a tárgyalási folyamat, de amint lezárul az orosz offenzíva aktív szakasza, és a frontvonalakon romlani kezd az időjárás, az ellenséges fél részéről ismét megjelenhet a tárgyalási hajlandóság.
Megítélése szerint erre a következő két-három hónapban nyílhat lehetőség a tárgyalások folytatására.
Lescsenko úgy véli, hogy addigra az ukrán mélységi csapások hatása is kézzelfoghatóvá válik. Emlékeztetett arra, hogy először orosz kőolajfinomítók gyulladtak ki, majd olyan nagy kereskedelmi láncok logisztikai központjaiban történtek robbanások, mint a Wildberries, később pedig az orosz árnyékflotta hajói kaptak lángra. Úgy fogalmazott, hogy
az orosz gazdaságnak és társadalomnak egyaránt meg kell tapasztalnia ezeket a veszteségeket ahhoz, hogy belássák, ha nem próbálják megfékezni Putyint, csak tovább romlik a helyzetük.
A tanácsadó rámutatott, hogy az orosz erők jelenleg a Donyecki terület teljes elfoglalására törekednek, hogy teljesítsék a Putyin által Anchorage-ban bejelentett terveket, ám ez a célkitűzésük kudarcot vall. A frontvonal ugyanis csupán helyenként és elszórtan mozdul el, máshol viszont az ukrán ellentámadások miatt hátrálni kényszerülnek.
Lescsenko kiemelte, hogy ez komoly dilemma elé állítja az orosz elnököt, aki képtelen elérni a Trumpnak egy évvel ezelőtt, Anchorage-ban bejelentett céljait. Emiatt az orosz államfő kénytelen továbbra is azt kommunikálni, hogy a katonai áttörés már küszöbön áll.
Az Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország közötti legutóbbi háromoldalú egyeztetésekre február 17-én és 18-án került sor Genfben.
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