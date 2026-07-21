  • Megjelenítés
FONTOS Itt az MNB kamatdöntése!
Bejelentés jött Kijevből: hamarosan folytatódhatnak a béketárgyalások, de előtte ennek a két dolognak meg kell történnie
Globál

Bejelentés jött Kijevből: hamarosan folytatódhatnak a béketárgyalások, de előtte ennek a két dolognak meg kell történnie

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A béketárgyalások akár két-három hónapon belül is folytatódhatnak, miután lezárul az orosz offenzíva aktív szakasza, és érezhetővé válnak az ukrán mélységi csapások hatásai – közölte Szerhij Lescsenko, az ukrán Elnöki Hivatal tanácsadója az Ukrinform cikke szerint.

A tanácsadó kifejtette, hogy jelenleg ugyan szünetel a tárgyalási folyamat, de amint lezárul az orosz offenzíva aktív szakasza, és a frontvonalakon romlani kezd az időjárás, az ellenséges fél részéről ismét megjelenhet a tárgyalási hajlandóság.

Megítélése szerint erre a következő két-három hónapban nyílhat lehetőség a tárgyalások folytatására.

Lescsenko úgy véli, hogy addigra az ukrán mélységi csapások hatása is kézzelfoghatóvá válik. Emlékeztetett arra, hogy először orosz kőolajfinomítók gyulladtak ki, majd olyan nagy kereskedelmi láncok logisztikai központjaiban történtek robbanások, mint a Wildberries, később pedig az orosz árnyékflotta hajói kaptak lángra. Úgy fogalmazott, hogy

az orosz gazdaságnak és társadalomnak egyaránt meg kell tapasztalnia ezeket a veszteségeket ahhoz, hogy belássák, ha nem próbálják megfékezni Putyint, csak tovább romlik a helyzetük.

Még több Globál

Hírszerzési jelentés: gyakorlatilag teljesen értelmetlen, amit most Trump Iránnal művel

Odesszát bombázzák az oroszok, Fedorov visszatérhet - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Félelmetes fegyvert épít Európa: Oroszország szívére is csapást mérhet a 2000 kilométeres hatótávolságú rakéta

A tanácsadó rámutatott, hogy az orosz erők jelenleg a Donyecki terület teljes elfoglalására törekednek, hogy teljesítsék a Putyin által Anchorage-ban bejelentett terveket, ám ez a célkitűzésük kudarcot vall. A frontvonal ugyanis csupán helyenként és elszórtan mozdul el, máshol viszont az ukrán ellentámadások miatt hátrálni kényszerülnek.

Lescsenko kiemelte, hogy ez komoly dilemma elé állítja az orosz elnököt, aki képtelen elérni a Trumpnak egy évvel ezelőtt, Anchorage-ban bejelentett céljait. Emiatt az orosz államfő kénytelen továbbra is azt kommunikálni, hogy a katonai áttörés már küszöbön áll.

Az Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország közötti legutóbbi háromoldalú egyeztetésekre február 17-én és 18-án került sor Genfben.

Kapcsolódó cikkünk

Odesszát bombázzák az oroszok, Fedorov visszatérhet - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Címlapkép forrása: Salah Malkawi/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A pénz története 2.

David McWilliams könyve nem mentes a belső ellentmondásoktól. Anélkül, hogy ezeket a fogalmakat használná, McWilliams a könyv egy helyén megkülönbözteti a pénzkínálat exogén és endogén f

Holdblog

Koreában is mivan!

Vicces, hogy mindenki mindig azt képzeli, hogy nála soha senkinek nem volt nehezebb, tehát ha ő minden pénzét 100-szoros tőkeáttétellel égeti el, az nem az... The post Koreában is mivan! appeare

Kasza Elliott-tal

AI használat

Az AI ott van mindenhol, most leírom én is, hogyan használom, leginkább azért, ha majd egy év múlva ezt visszanézem, akkor a.) büszke legyek rá, hogy milyen ügyes voltam már akkor is; b.) elké

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Nyíltan bejelentette a világ egyik legerősebb katonai hatalma: igen, mi Oroszországot támogatjuk
Tisza-kormány: Magyar Péter megígérte, ha hibázni fog, be fogja vallani és elnézést kér
Mindent bevet Moszkva a légvédelem ellen, kellemetlen veszteségeket okoznak az ukrán drónok - Háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility