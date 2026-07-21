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Bréking: vámcsapásra készül Trump
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Bréking: vámcsapásra készül Trump

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Jamieson Greer amerikai kereskedelmi főképviselő újabb, több tucat országot érintő Trump-vámokat helyezett kilátásba: „Hamarosan intézkedések várhatók.” - írta a CNBC.

Jamieson Greer amerikai kereskedelmi főképviselő újabb, több tucat országot érintő Trump-vámokat helyezett kilátásba:

Hamarosan intézkedések várhatók

– mondta Greer a CNBC Squawk Box című műsorában, amikor arról kérdezték, várhatók-e újabb vámok, miután a Financial Times arról számolt be, hogy akár már ezen a héten további vámintézkedéseket jelenthetnek be.

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– jegyezte meg Greer.

Mit írt a Financial Times?

A lap értesülései szerint a legkorábban életbe lépő új vámok mértéke megegyeznek majd a jelenlegi tízszázalékos kulccsal. Az amerikai kormányzat ugyanakkor több olyan vizsgálatot is folytat, amelyek

jogi alapot teremthetnek a korábbinál is magasabb tarifák kivetésére.

A brit üzlet lap szerint viszont a tanácsadói arra figyelmeztetik Trumpot, ne kockáztassa meg a kereskedelmi háború gazdasági sokkjait a félidős választások előtt.

Az új vámok bevezetésére azután kerülhet sor, hogy a Legfelsőbb Bíróság az év elején hatályon kívül helyezte azokat a viszonossági vámokat, amelyeket Trump 2025. áprilisi „felszabadulás napja” bejelentését követően vezettek be. A Fehér Ház ezt követően 10 százalékos vámrendszerre tért át, de ezek az intézkedések pénteken lejárnak. 

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