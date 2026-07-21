A világ legnagyobb félvezető-bérgyártója,
a TSMC 2027-ben akár 10 százalékkal is megemelheti chipgyártási szolgáltatásainak árait
– értesült több forrásból a Nikkei Asia.
A Nikkei Asia információi szerint az áremelés a legmodernebb és a kiforrottabb technológiájú chipek gyártását egyaránt érinti majd.
A tajvani vállalat így a piacon élvezett domináns pozícióját használhatja ki, amelyet elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó megrendelések rekordszintű kereslete hajt.
A Reuters egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni a Nikkei Asia beszámolóját.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Durva drágításra készülhet a chipipar királya
Az AI-láz hajtja a TSMC áremelését.
Csodás hozamok a hazai nyugdíjpénztáraknál, a legjobbak 19-20 százalékot szakítottak
Hosszabb távon egy portfólió mindenkit agyonver.
Az idei év eddigi legnagyobb irodapiaci üzlete köttetett meg Magyarországon: új székházba költözik a tanácsadócég
Több mint 8000 négyzetméteres székházat fejleszt a KPMG számára a WING a Váci úton
Gyűlik a feszültség, ugrás jöhet a gáz árában
Megszólalt a Goldman Sachs.
Rendkívüli éjszakai lehűlés Magyarországon: alig pár tizeden múlt a napi hidegcsúcs
Hűvösebb volt a nappal is.
Váratlan bejelentés a Samsungtól, nagyot pattant a részvény
Önálló robotikai üzletág jön.
Védett benzinár: fontos részletek derültek ki – megszólalt az MSZKSZ
Fókuszban a veszteségek mértéke.
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
A Squid Game tőzsdézés után senki sem rinyálhat a pesti ingatlanárak miatt
Szegény dél-koreaiakat alaposan lehülyegyerekeztük a hétfői adásunkban. Mondjuk okkal, itt egy ízelítő adat hozzá: a koreai lakosság három százaléka kapott margin call-t (azaz kellett bevinn
Változásbejelentés vagy szerződésmódosítás - mikor melyikre van szükség?
Ha egy vállalkozásnak megváltozik valamely, a Támogatási Szerződésben, a Támogatói Okiratban vagy az EPTK felületén rögzített alapadata, a változást annak tudomásra jutásától számított
Change notification or amendment of the Grant Agreement - which one is required and when?
If any basic information of a company recorded in the Grant Agreement, the Grant Award Document or on the EPTK platform changes, the company must notify the Intermediate Body within eight days of becoming
A pénz története 2.
David McWilliams könyve nem mentes a belső ellentmondásoktól. Anélkül, hogy ezeket a fogalmakat használná, McWilliams a könyv egy helyén megkülönbözteti a pénzkínálat exogén és endogén f
Koreában is mivan!
Vicces, hogy mindenki mindig azt képzeli, hogy nála soha senkinek nem volt nehezebb, tehát ha ő minden pénzét 100-szoros tőkeáttétellel égeti el, az nem az... The post Koreában is mivan! appeare
AI használat
Az AI ott van mindenhol, most leírom én is, hogyan használom, leginkább azért, ha majd egy év múlva ezt visszanézem, akkor a.) büszke legyek rá, hogy milyen ügyes voltam már akkor is; b.) elké
Kritikus betegségek kockázata - miért nem csak az idősek problémája?
Amikor a kritikus betegségek - például a rákos megbetegedések, a szívinfarktus vagy a stroke - kerülnek szóba, a legtöbben ösztönösen az időskorral kötik össze ezeket. Pedig az orvosi statis
Több, mint fesztivál: így telik egy nap a Jazzpikniken (x)
Világsztárok, balatoni gasztronómia és divatbemutatók.
Életmentő barátságok: így vigyázunk egymásra a buli végén (x)
Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból
Nem látszik a fény az alagút végén.
A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet
Korszakváltás jöhet a hazai energiatermelésben.
Energiaköltség: ideje ránézni a számokra
Már nem elég rutinból az energiabeszerzésről dönteni.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.