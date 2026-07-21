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Durva drágításra készülhet a chipipar királya
Globál

Durva drágításra készülhet a chipipar királya

Portfolio
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A világ legnagyobb félvezető-bérgyártója, a TSMC 2027-ben akár 10 százalékkal is megemelheti chipgyártási szolgáltatásainak árait – értesült a Nikkei Asia több forrásra hivatkozva.

A világ legnagyobb félvezető-bérgyártója,

a TSMC 2027-ben akár 10 százalékkal is megemelheti chipgyártási szolgáltatásainak árait

– értesült több forrásból a Nikkei Asia.

A Nikkei Asia információi szerint az áremelés a legmodernebb és a kiforrottabb technológiájú chipek gyártását egyaránt érinti majd.

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A tajvani vállalat így a piacon élvezett domináns pozícióját használhatja ki, amelyet elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó megrendelések rekordszintű kereslete hajt.

A Reuters egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni a Nikkei Asia beszámolóját.

Forrás: Reuters

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