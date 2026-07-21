Elszabadultak az indulatok a világ legnépesebb országában: jönnek a „csótányok”, összecsapások az utcákon

Narendra Modi miniszterelnök 2014 óta vezeti Indiát a Bharatiya Janata Párt (BJP) élén. Kormányzását az elmúlt években egyre inkább jellemzik a gazdasági helyzettel elégedetlen hangok, ugyanis Újdelhi egyelőre nem találja a gyógyírt például a munkanélküliségre sem. A 2024-es választásokon ez a kampány egyik kiemelkedő témája volt, a BJP meglepetést okozott a gyenge eredményével, bár hatalmon maradhatott. Az elégedetlenek ezt követően

egy új formációval fejezték ki a véleményüket: létrejött a Csótány Janata Párt (Cockroach Janata Party – CJP).

Az áthallás nem véletlen, ugyanis éppen a kormányerőre akar ezzel reflektálni. A mozgalom előzménye, hogy május 15-én az Indiai Legfelsőbb Bíróság meghallgatásán Surya Kant főbíró kijelentette, hogy a munkanélküli fiatalok „csótányokként” támadják a rendszert. Ebből született a politikai aktivisták elnevezése, akik lényegében paródiát csináltak a mondásból, azt a miniszterelnök ellen fordítva. A közösségi média felületeit használva gyorsan több millió követőjük lett, főként különböző mémekkel érték el az embereket. A mozgalom ezek mellett hamar a politikai palettán is megnyilvánult, egyre inkább kérdéseket fogalmazott meg a kormányzat felé a munkanélküliséggel, az elszámoltathatósággal és a politikai érdekképviselettel kapcsolatban.

A „csótányok” a fővárosban állandó tüntetési pontot hoztak létre (Jantar Mantar), ahol az elmúlt 12 év sérelmeit hangozzák vissza a demonstrálók. A legfőbb követelés jelenleg Dharmendra Pradhan oktatási miniszter lemondása, akinek a nevéhez súlyos hibákat kötnek az elmúlt időszakból. A vezetés elszámoltathatóságának hiánya tömegeket vonzott a demonstrációkra, ahol állandó sátortábort építettek fel, maguknak gondoskodnak az élelmiszer-ellátásról. A tüntetés helyszínén számos teljesen eltérő szemléletű és felfogású szervezet is képviselteti magát, akik együttesen emelik fel a hangjukat az oktatásügy kétes eseményei miatt. Indiában sokan úgy vélik, hogy ez a terület vezeti ki az országot, és hozhatja a modernizációt, éppen ezért különösen érzékeny téma. 2024-ban a NEET (National Eligibility Entrance Test) dokumentumai kiszivárogtak, ez súlyosan torzította az ország több millió orvosi felvételi vizsgát tévő diák esélyeit, az ügy máig nem csitult el.

A kormány részéről eddig visszafogott volt a reakció, a közösségi médiában aktív Modi nem reagált az eseményekre. A hatóságok ezzel szemben jóval éberebbek, folyamatosan megfigyelik a tüntetéseket, az oda belépőket rendszeresen ellenőrzik. Július 18-án a helyzet megváltozott, a rendőrök benyomultak a Jantar Mantarba, és erőszakkal elvittek egy aktivistát. A demonstrálók és a testületek tagjai között a feszültség összecsapásokat eredményezett.

A fellépés ellentétes hatást ért el, tömegdemonstrációk kezdődtek a kormány ellen, mintegy 100 ezres tömeg vonult, ahol már tömegoszlató „praktikákat” is előszedtek.

Az eldurvuló események is rávilágítanak, hogy a paródiának induló „csótányok” mára komoly ellenállási mozgalommá nőtték ki magukat, amely képes a kormányzó hatalomra is nyomást helyezni.

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