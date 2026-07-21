Ez is eljött: betiltják a közösségimédia-használatot a gyerekeknek Európa egyik legerősebb államában

A képviselők elsöprő többséggel fogadták el a javaslatot. Macron a szavazás után az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében kiemelte, hogy a közösségi média használata a 15 év alattiak számára már ettől a tanévtől tilos lesz. Az államfő korábban úgy nyilatkozott, hogy a gyermekek és tizenévesek agya nem eladó sem az amerikai platformoknak, sem a kínai algoritmusoknak.

Macron a törvény sürgősségi tárgyalását kérte, hogy az már szeptemberben, az új tanév kezdetekor hatályba léphessen.

Franciaország ráadásul nincs egyedül a kezdeményezéssel. Ausztrália tavaly év végén elsőként vezette be a 16 év alattiakra vonatkozó tilalmat, míg a brit kormány a múlt hónapban jelentett be hasonló, jövőre életbe lépő korlátozásokat. Spanyolország, Görögország és Dánia szintén hasonló korhatár bevezetését tervezi.

Egyelőre kérdéses, hogyan ellenőrzik majd a szolgáltatók a felhasználók életkorát. A francia kormány ugyanakkor életkor-ellenőrzési rendszer bevezetését ígérte, a törvény betartatása pedig az Arcom nevű audiovizuális és digitális szabályozó hatóság feladata lesz. A jogszabály emellett megtiltja a közösségi médiát népszerűsítő, gyermekeknek szóló reklámokat, beleértve az influenszerek közreműködését is, és előírja, hogy a platformok hirdetésein kötelezően szerepeljen a 15 év alattiak számára veszélyes termékekre utaló figyelmeztetés.

A szabályozó hatóság adatai szerint a 12 és 17 év közötti francia fiatalok naponta átlagosan egy órát és huszonegy percet töltenek a TikTokon. A platform ajánlóalgoritmusa ráadásul gyakran a legszélsőségesebb tartalmakat helyezi előtérbe, így folyamatosan szorongást keltő vagy káros videókkal árasztja el a tinédzsereket.

Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a tiltás önmagában nem elegendő. Katia Roux, az Amnesty International franciaországi szervezetének munkatársa szerint a digitális platformok csak az üzleti modelljük megváltoztatásával válhatnak biztonságossá, első lépésként pedig a függőséget okozó, manipulatív funkciókat kellene betiltani. Édouard Geffray oktatási miniszter szintén úgy véli, hogy a korlátozások mellett a digitális oktatásra és alternatív közösségi formák biztosítására is szükség van.

A francia ellenzék egy része korábban a véleménynyilvánítás szabadságára és a hasznos online tartalmakhoz való hozzáférésre hivatkozva ellenezte a javaslatot. Franciaországban egyébként nem ez az első példa az online tartalmak korlátozására, hiszen a kiskorúak védelmében bevezetett, szigorú életkorigazolást előíró online pornográfia-tilalom a jogi akadályok leküzdése után 2025-ben lépett hatályba.

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