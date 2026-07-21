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Ezek most a világ legerősebb útlevelei – A magyar okmány is előkelő helyen végzett
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Ezek most a világ legerősebb útlevelei – A magyar okmány is előkelő helyen végzett

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A CNN a Henley Passport Index listáját ismertette, amely rendszeresen közli, melyek a világ legerősebb útlevelei, azaz mely országok állampolgárai tudnak a legtöbb másik országba vízummentesen utazni. A lista élén Szingapúr áll, de a magyar helyezés miatt sem kell szégyenkezni.

A Henley Passport Index júliusi listája szerint a kis délkelet-ázsiai városállam, Szingapúr állampolgárai érhetik el a legtöbb országot vízummentesen: összesen 192 országot látogathatnak meg egyszerűen útlevéllel.

A második helyen is ázsiai országok állnak: Japán, Dél-Korea és az Egyesült Arab Emírségek állampolgárai 188 országba léphetnek be vízumkérelem nélkül.

A harmadik helytől sorozatban európai országok következnek. A dobogó harmadik fokán egyedül Svédország áll 187 ország vízummentes elérésével, majd a negyedik helyen követi Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, a Benelux államok és északi országok (Norvégia, Finnország, Dánia), valamint Írország. Ezekből 186 ország érhető el vízummentesen. Az ötödik helyen szintén európai ország állnak (Ausztria, Svájc, Portugália, Málta, Görögország): ezekből 185 ország érhető el vízummentesen.

A hatodik helyen szerepel Magyarország, méghozzá Lengyelország és az Egyesült Királyság társaságában 184 ország vízummentes elérésével.

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A hetedik helytől már ismét megjelennek Európán kívüli országok is, így Kanada, Ausztrália, Új-Zéland és Malajzia. Az Egyesült Államok a tizedik helyre szorult vissza – innen 180 ország látogatható meg vízum nélkül.

Oroszország a 47. helyen szerepel, a Kínai Népköztársaság pedig a 60. helyen, ahol holtversenyben áll a számos ország által egyáltalán el nem ismert Koszovóval. Érdekesség, hogy Kínát a különleges területének számító Hongkong és Makaó, illetve a világon alig egy tucat ország által elismert Tajvan (Kínai Köztársaság) is előzi.

A lista végén Jemen, Pakisztán, Irak, Szíria, majd Afganisztán áll – utóbbi polgárai mindössze 22 országba utazhatnak vízum nélkül.

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