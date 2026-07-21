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Félelmetes fegyvert épít Európa: Oroszország szívére is csapást mérhet a 2000 kilométeres hatótávolságú rakéta
Globál

Félelmetes fegyvert épít Európa: Oroszország szívére is csapást mérhet a 2000 kilométeres hatótávolságú rakéta

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Nagy-Britannia és Németország egy olyan nagy hatótávolságú rakéta közös fejlesztésén dolgoznak, mellyel akár mélyen Oroszország területére is tudnak támadni. A londoni és berlini tervek szerint 2034-re állhat szolgálatba az új generációs fegyverrendszer - közölte a The Telegraph.

Az új partneri viszony gerincét két kétoldalú megállapodás, a Trinity House- és a Kensington-szerződés adja, amelyek több német vezetésű ipari projektet indítottak el a szigetországban. Ezek közé tartozik a brit vizeket az orosz szabotázsakcióktól védő tengeri drónflotta, a tüzérségi gyártás felfuttatására tervezett, 400 millió font értékű fegyvergyártó üzem, valamint a Rheinmetall-KNDS legújabb Boxer harcjárműveinek szállítása a brit hadsereg számára.

A program legfontosabb eleme a mélységi precíziós csapásmérő rakéta, amely

több mint 2000 kilométeres távolságból is képes lenne ellenséges célpontokat megsemmisíteni, kifejezetten arra lett kifejelsztve, hogy Oroszország belső területei ellen lehessen használni.

A 30 milliárd font költségvetésű projektet a 2026. júliusi ankarai NATO-csúcson jelentette be tizenkét szövetséges ország. Németországnak kiemelt szerep jut a fejlesztésben, amely várhatóan a német finanszírozás és a brit szakértelem ötvözésére épül majd. Jelenleg két változat kidolgozása zajlik, egyrészt egy alacsonyan szálló, a légvédelmi rendszereket kijátszó cirkálórakéta, másrészt a hangsebesség ötszörösével száguldó hiperszonikus fegyver.

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A brit fél szeretné a 2024-ben aláírt szándéknyilatkozatot 2027-re hivatalos programmá emelni, és a fegyvert ideális esetben 2034-re hadrendbe állítani. A fejlesztés a szakértők szerint jelentősen növelné a NATO Oroszországgal szembeni elrettentő erejét, mivel a szövetség jelenlegi arzenálja a nagy hatótávolságú eszközök hiánya miatt nehezen érné el a mélységi oroszországi célpontokat. A viszonylag csekély számú amerikai Tomahawk cirkálórakétán kívül jelenleg szinte semmilyen más eszköz nem alkalmas ilyen feladatok végrehajtására.

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