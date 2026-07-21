Gyűlik a feszültség, ugrás jöhet a gáz árában

A Goldman Sachs keddi elemzésében
a harmadik negyedévre megawattóránként 60 euróra, a negyedik negyedévre pedig 53 euróra módosította a TTF árára vonatkozó várakozását
a korábban jelzett 41, illetve 40 eurós szintről. Az öböl menti LNG-kivitel normalizálódásának várható időpontját ezzel párhuzamosan júliusról októberre halasztotta a bank.
A holland gáztőzsde irányadó, legközelebbi határidejű jegyzése most megawattóránként 59 euró közelében alakul, miután hétfőn négyhavi csúcsot jelentő, 60,66 eurós szintig emelkedett.
A piaci feszültségeket tovább fokozta, hogy
az Iránnal szövetséges jemeni húszi lázadók hétfőn tengeri blokádot helyeztek kilátásba Szaúd-Arábiával szemben.
Ez a lépés újabb konfliktusforrást jelenthet az Egyesült Államokkal szemben az Iránnal kapcsolatos feszültségekben, és a Perzsa-öböl térségén túlmutatva a globális energiaellátást, valamint a világkereskedelmet is közvetlenül veszélyezteti.
A Goldman Sachs elemzői szerint az európai gázpiaci egyensúly szűkülése, valamint a kontinens kitettsége egy esetleges téli fagyhullámnak magában hordozza a kockázatát annak, hogy a TTF ára megawattóránként akár a 65 eurós szintet is elérheti. A bank előrejelzése szerint az északnyugat-európai földgáztárolók töltöttsége a fűtési szezon kezdetére, azaz október végére a korábban várt 74 százalék helyett mindössze 67 százalékig emelkedik, 2027 márciusának végére pedig 28 százalékos szintre csökken, feltéve, hogy a téli hőmérséklet a tízéves átlagnak megfelelően alakul.
Hosszabb távon a pénzintézet továbbra is az árak mérséklődésére számít, a 2028–2029-es időszakra megawattóránként 19, illetve 16 eurós TTF-árat jelezve előre.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Meglépik: jön a korlátlan tőzsdézés kora!
Indul a platform.
Parkolóból belvárosi oázis: zöld utat kapott a főváros klímaváltozás-tudatos beruházása
A Nyitott Városháza koncepció részeként éttermek, kávézók is működnek majd a területen.
Új vezető, változatlan irány: továbbra is a zöld fejlesztésekre és a prémium szegmensre fókuszál a Metrodom
Nagy Zsoltot, a Metrodom Csoport új ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
Kínai verseny: Európa nem eszközökben, hanem bátorságban szenved hiányt
Az uniónak mernie kell nemet mondani.
Előkerült a bizonyíték: büntetőügy lehet Lázár János kampányakciójából
Vitézy Dávid közölte a gyanús eseményeket.
Bóna Szabolcs: Nem normális, hogy minden ötödik liter víz elfolyik a semmibe
És a jégkármérséklő rendszernek nem az agrárkamaránál van a helye.
Orbán Viktor bejelentéssel készül
Bejelentik az új frakcióvezetőt.
Változásbejelentés vagy szerződésmódosítás - mikor melyikre van szükség?
Ha egy vállalkozásnak megváltozik valamely, a Támogatási Szerződésben, a Támogatói Okiratban vagy az EPTK felületén rögzített alapadata, a változást annak tudomásra jutásától számított
Change notification or amendment of the Grant Agreement - which one is required and when?
If any basic information of a company recorded in the Grant Agreement, the Grant Award Document or on the EPTK platform changes, the company must notify the Intermediate Body within eight days of becoming
A pénz története 2.
David McWilliams könyve nem mentes a belső ellentmondásoktól. Anélkül, hogy ezeket a fogalmakat használná, McWilliams a könyv egy helyén megkülönbözteti a pénzkínálat exogén és endogén f
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Koreában is mivan!
Vicces, hogy mindenki mindig azt képzeli, hogy nála soha senkinek nem volt nehezebb, tehát ha ő minden pénzét 100-szoros tőkeáttétellel égeti el, az nem az... The post Koreában is mivan! appeare
AI használat
Az AI ott van mindenhol, most leírom én is, hogyan használom, leginkább azért, ha majd egy év múlva ezt visszanézem, akkor a.) büszke legyek rá, hogy milyen ügyes voltam már akkor is; b.) elké
Kritikus betegségek kockázata - miért nem csak az idősek problémája?
Amikor a kritikus betegségek - például a rákos megbetegedések, a szívinfarktus vagy a stroke - kerülnek szóba, a legtöbben ösztönösen az időskorral kötik össze ezeket. Pedig az orvosi statis
Irán újabb szorost zárhat le - jöhet a 200 dolláros olaj?
Milyen gazdasági következményekkel járna, ha a Hormuzi-szoros mellett a Báb el-Mandeb-szoros forgalma is leállna? Mely termékeket és térségeket érintené leginkább a két kulcsfontosságú haj
Több, mint fesztivál: így telik egy nap a Jazzpikniken (x)
Világsztárok, balatoni gasztronómia és divatbemutatók.
Életmentő barátságok: így vigyázunk egymásra a buli végén (x)
Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból
Nem látszik a fény az alagút végén.
A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet
Korszakváltás jöhet a hazai energiatermelésben.
Energiaköltség: ideje ránézni a számokra
Már nem elég rutinból az energiabeszerzésről dönteni.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.