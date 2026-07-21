Gyűlik a feszültség, ugrás jöhet a gáz árában

A Goldman Sachs megemelte az európai irányadó gázárnak számító holland TTF-re vonatkozó előrejelzését az idei év utolsó két negyedévére. A befektetési bank döntése mögött az áll, hogy a közel-keleti konfliktus elmérgesedése miatt várhatóan tovább késik a Perzsa-öböl térségéből származó cseppfolyósítottföldgáz-export (LNG) helyreállása, írja a Reuters.

A Goldman Sachs keddi elemzésében

a harmadik negyedévre megawattóránként 60 euróra, a negyedik negyedévre pedig 53 euróra módosította a TTF árára vonatkozó várakozását

a korábban jelzett 41, illetve 40 eurós szintről. Az öböl menti LNG-kivitel normalizálódásának várható időpontját ezzel párhuzamosan júliusról októberre halasztotta a bank.

A holland gáztőzsde irányadó, legközelebbi határidejű jegyzése most megawattóránként 59 euró közelében alakul, miután hétfőn négyhavi csúcsot jelentő, 60,66 eurós szintig emelkedett.

A piaci feszültségeket tovább fokozta, hogy

az Iránnal szövetséges jemeni húszi lázadók hétfőn tengeri blokádot helyeztek kilátásba Szaúd-Arábiával szemben.

Ez a lépés újabb konfliktusforrást jelenthet az Egyesült Államokkal szemben az Iránnal kapcsolatos feszültségekben, és a Perzsa-öböl térségén túlmutatva a globális energiaellátást, valamint a világkereskedelmet is közvetlenül veszélyezteti.

A Goldman Sachs elemzői szerint az európai gázpiaci egyensúly szűkülése, valamint a kontinens kitettsége egy esetleges téli fagyhullámnak magában hordozza a kockázatát annak, hogy a TTF ára megawattóránként akár a 65 eurós szintet is elérheti. A bank előrejelzése szerint az északnyugat-európai földgáztárolók töltöttsége a fűtési szezon kezdetére, azaz október végére a korábban várt 74 százalék helyett mindössze 67 százalékig emelkedik, 2027 márciusának végére pedig 28 százalékos szintre csökken, feltéve, hogy a téli hőmérséklet a tízéves átlagnak megfelelően alakul.

Hosszabb távon a pénzintézet továbbra is az árak mérséklődésére számít, a 2028–2029-es időszakra megawattóránként 19, illetve 16 eurós TTF-árat jelezve előre.

Forrás: Reuters

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