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Hat napja tartja tűzben Ukrajnát Zelenszkij csúnyán félrement döntése – Most kényszerű lépést tett az ukrán elnök
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Hat napja tartja tűzben Ukrajnát Zelenszkij csúnyán félrement döntése – Most kényszerű lépést tett az ukrán elnök

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden találkozott Mihajlo Fedorov volt védelmi miniszterrel, akinek a menesztése miatt már a hatodik napja tartanak a tüntetések Ukrajnában – írja az Ukrajinszka Pravda.

Fedorovot Zelenszkij az ukrán kormány átalakítása keretében menesztette. A fiatal politikus új szemléletet hozott az ukrán hadseregbe, aminek köszönhetően Ukrajna-szerte népszerűvé vált. Források szerint azonban konfliktusba került a „régi iskolát”, a szovjet típusú hadvezetést képviselő főparancsnokkal, Olekszandr Szirkszkijjel, és részben ez vezethetett ahhoz, hogy Fedorovnak távoznia kellett.

Menesztése után tüntetések kezdődtek Kijevben és más ukrán városokban, amelyek már hatodik napja tartanak. A tiltakozók Fedorov védelmi miniszteri pozícióba történő visszahelyezését és Szirkszkij leváltását követelik.

A főparancsnok hétfőn védekező cikket írt egy katonai lapba, amelyben igyekezett kisebbíteni a Fedorovval való konfliktusának jelentőségét, illetve elhárítani azokat a kritikákat, hogy az ő hadvezetése nem elég korszerű.

Zelenszkij az elmúlt napokban már találkozott Fedorovval, és állítólag más pozíciókat ajánlott neki, de az nem fogadta el azokat, csak a védelmi miniszteri székbe hajlandó visszatérni.

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Hogy keddi találkozójukon miről tárgyalt Zelenszkij és Fedorov, egyelőre nem tudni.

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Címlapkép forrása: Paula Bronstein/Getty Images

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