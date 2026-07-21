Hihetetlen találatot értek el az ukránok: több mint hetven éves fegyverrel szedhettek le egy cirkálórakétát

A háborúk történetében egyáltalán nem példátlan az, hogy fegyveres erők olyan haditechnikát alkalmaznak sikerrel, ami már minimum elavultnak számít. A délszláv háborúban a légvédelem azóta is egyik legszerencsésebb találatával sikerült lelőni egy, a korban csúcstechnológiának számíto F-117-es lopakodó bombázót, most pedig nagyon úgy fest, hogy az ukránok egy hasonló mutatványt adtak elő egy több, mint hetve éve tervezett gépágyúval.

Az elérhető jelentések szerint az ukrán 121. területvédelmi dandárnak sikerült lelőnie egy orosz manőverező robotrepülőgépet (közhasználatban "cirkálórakétát") egy mainak egyáltalán nem számító, svéd fejlesztésű Bofors L/70-es légvédelmi gépágyúval.

Ukraine used Bofors L70, developed in the late 1940s, to intercept the Banderol, a jet-powered cruise missile flying at 400 to 500 km/hEarlier, Ukrainian expert Serhii "Flash" Beskrestnov was the first to analyze it; he warned that it was too fast for mobile fire teams with… pic.twitter.com/9acqcsKIwP https://t.co/9acqcsKIwP — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 21, 2026

A találat két szempontból is figyelemre méltó: egyfelől a robotrepülő átlagosan több, mint négyszáz km/h-val halad, ami még egy relatíve modern légvédelmi gépágyúnak is komoly fejtörést okoz, másfelől az L/70-esek Ukrajna által használt "alapverziói" nem integrálhatóak semmilyen légvédelmi lokátorrendszerrel, a katonák tehát kizárólag vizuálisan tudják bemérni a célt.

A találatban a profizmuson felül valószínűleg a szerencse játszott a leginkább közre: az L/70-esek napjainkban már csak lassabb drónokat, vagy alacsonyan repülő helikoptereket tudnak relatíve magabiztosan lelőni,

egy sugárhajtású fegyver minden létező szempontból előnyben van a svéd gépágyúval szemben.

Ez egyébként nem jelenti azt, hogy maga a technológia teljesen elavult lenne, az L/70-es pusztán mechanikai oldalról szemlélve a világ egyik legkiválóbb egycsövű gépágyúja, agyonmodernizált variánsait páncélozott járművekben, illetve hajófedélzeti fegyverrendszerekben is meg lehet találni. Az ukránok által használt, Litvániától vagy Hollandiától kapott "csupasz" gépágyúk viszont abszolút kora-hidegháborús eszköznek számítanak.

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