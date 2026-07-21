Hírszerzési jelentés: gyakorlatilag teljesen értelmetlen, amit most Trump Iránnal művel

Az elemzés készítői úgy vélik, hogy a kölcsönös katonai csapások folytatódása miatt

Irán és az Egyesült Államok gyakorlatilag határozatlan időre a háború és a béke közötti átmeneti állapotban ragadhat.

Az amerikai napilap nem részletezi, hogy a jelentés kitért-e arra, hogy mi történhet, ha az amerikaiak fokozzák a katonai nyomásgyakorlás intenzitását, vagy tűzszünetet kötnek Iránnal.

A lap értesülései szerint a Fehér Házat már tájékoztatták a hírszerzési értékelés tartalmáról.

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