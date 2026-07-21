Kiderült: titkos találkozót tartott egy német delegáció Putyin belső körével – Az ukrajnai háború befejezése volt a téma

Területünket tudtunk nélkül egy ilyen találkozóra használták

– mondta Aliyev kedden Berlinben, mikor Friedrich Merz német kancellárral találkozott.

A részletekről nem tudok nyilatkozni, mivel nem voltunk jelen a találkozón. A repülési adatok alapján azonban kijelenthetem, hogy valóban sor került egy titkos találkozóra Bakuban

– tette hozzá az azeri elnök.

Korábbi médiaértesülések szerint egy nem hivatalos német delegáció – amelynek tagjai között ott volt Angela Merkel volt kancellár egykori kabinetfőnöke, Ronald Pofalla, valamint Matthias Platzeck, Brandenburg tartomány egykori kormányzója – találkozót tartott az azerbajdzsáni fővárosban Vlagyimir Putyin orosz elnök több közeli munkatársával.

Az orosz delegáció tagjai között állítólag ott volt Valerij Fagyejev, az orosz elnök civil társadalmi és emberi jogi tanácsának vezetője, valamint Viktor Zubkov, aki egykor Putyin miniszterelnök-helyettese volt, jelenleg pedig a Gazprom igazgatótanácsának elnöke.

Ha ennek a találkozónak az volt a célja, hogy hozzájáruljon az Oroszország és Ukrajna közötti háború befejezéséhez, azt csak üdvözölni tudjuk

– jegyezte meg Alijev.

Merz kancellár azt mondta, neki nincs tudomása ilyen találkozóról.

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