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Kiéleződött a helyzet az iszlamista hatalomban: egymás ellen fordultak a táborok, kettészakadhat a rezsim
Globál

Kiéleződött a helyzet az iszlamista hatalomban: egymás ellen fordultak a táborok, kettészakadhat a rezsim

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A kiújuló amerikai-iráni összecsapások alaposan próbára teszik mindkét ország politikai vezetését. Teheránban Mohammad Báger Galibáf állhat a legnagyobb kihívás előtt – írja a Middle East Eye.

Az iráni parlament elnökeként az elmúlt hónapokban kiemelkedő befolyási pozícióba emelkedő Galibáf súlyos dilemmával nézhet szembe. Ő az egyik kulcsfigurája az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalásoknak, a kiszivárgó információk szerint ő az egyik leghangosabb képviselője annak a nézetnek, hogy a Teherán és Washington közötti feszültségeket tárgyalásokkal, diplomáciai úton kell rendezni. A parlament elnöke igyekszik elkerülni, hogy a helyzet eszkalálódjon, ez viszont éppen a keményvonalas irániak megközelítésével összeegyeztethetetlen. Az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) befolyása jelentősen növekedett a 2026-os februári támadás óta, ők inkább

a műveletek folytatása mellett foglalnak állást, mivel szerintük ezzel lehet megőrizni a stratégiai kezdeményezést.

A konzervatív politikus a pragmatikus megközelítéséről ismert, aki szeretné megőrizni a kapcsolatokat Kínával, miközben a nyugati szál megerősítését is szorgalmazza. A lapnak nyilatkozó névtelen források szerint ez bizonyos átfedésben van a legfőbb vezető, Modzstaba Hámenei ajatollah nézeteivel, ezért szoros szövetség alakult ki közöttük. Ennek bizonyítéka, hogy a politikusok már korábban is gyakran mutatkoztak egymás társaságában, bár a 2026-os háború óta ez elmaradt.

Az országon belüli hierarchiában a keményvonalasok visszatérően Hámeneihez fordulnak, mivel szerintük Galibáf „átlépi a vörös vonalat” a megbeszélésekkel, de ezt az ajatollah elhárítja. Érdekesség, hogy a parlament elnöke korábban szintén megfordult az IRGC-ben, háborús veterán, a légierő parancsnoka is volt. Karrierje gyorsan emelkedett, az egyik keményvonalas figurának számított az országban. Szoros kapcsolatot épített ki a legendává váló Kászim Szolejmánival, a hírhedt Kudsz erők parancsnokával, akit 2020-ban az amerikai erők Irakban lebombáztak. Amikor a 2000-es években Galibáf a politikai pályára váltott, továbbra is élvezte a befolyásos szövetségese támogatását.

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A 2026-os évben a szélsőségesek több alkalommal is tüntetéseket szerveztek a tárgyalást sürgető politikusok ellen, ahol a lemondásukat követelték.

Az a legfőbb vád, hogy Teherán kezéből kicsavarják az egyik legfontosabb stratégiai fegyvert, a Hormuzi-szorost. Új fejlemény ugyanakkor, hogy a reformisták nyilvánosan kifejezték támogatásukat a Galibáfnak, arra ösztönözve, hogy ne engedjen „a hangos kisebbség” nyomásának. Úgy vélik, hogy Iránnak gazdasági fejlődésre van szüksége, ehhez viszont váltani kell az eddigi politikából. Ehhez túl kell lépni a konfrontáción, és megállapodásra kell jutni az Egyesült Államokkal. A mostani helyzet súlyos paradoxont idéz elő: egy konzervatív állt a reformisták élére, miközben a radikális konzervatívok ugyanezt a személyt támadják a legjobban.

A helyzetet egyelőre az tartja egyben, hogy mindkét tábor egyöntetűen elismeri az ajatollah vezetését, de

nem tudni, hogy a nézeteltérések mikor vezetnek a felek közötti élesebb összecsapásokig.

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