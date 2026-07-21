Kimondta az ukrán ombudsman: embertelen az ukrán toborzók viselkedése, elsöprően sok a jogsértés

Az ukrán katonai mozgósítási eljárások 90%-át valamilyen emberjogi sérelem kíséri – jelentette ki Dmitro Lubinec, az ukrán törvényhozás emberjogi főbiztosa az Ukrinform cikke szerint.

90% és 10%. Én úgy látom, hogy az esetek 10%-ában zajlik minden az elrendelt eljárásmód szerint. 90% egyértelmű jogsértések mellett zajlik, csorbítva az ukrán állampolgárok szabadságát”

– mondta Lubinec, az ukrán mozgósítási eljárásokról beszámolva.

A politikus arról is beszélt, hogy számos jogsértő mozgósítási eljárás során indult vizsgálat, de ezeket bizonyíték hiányában felfüggesztették, mert például a gyanúsított toborzótisztek azt állították, hogy nem volt bekapcsolva a testkamerájuk, vagy nem volt náluk ilyen eszköz, ezért nem készült felvétel. Arra is kitért, hogy sok esetben a jogsértést elkövető toborzótisztek maszkot viselnek és leszedik alakulatjelző felvarróikat.

A TCK és az SZP kirendeltségeinek kapuja effektíve a szabadság megfosztásának kapuja lett egyszerre

– mondta az emberjogi biztos.

Lubinec szigorúbb szabályokat kért: a testkamerák állandó használatát, a maszkok tiltását és az azonosítók kötelező viselését írná elő az ukrán toborzótiszteknek. Arra is kitért, hogy több esetben olyan embereket vittek el ukrán toborzótisztek, akiknek besorozására semmi jogalapjuk nem lett volna.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images