Kiszivárgott a legújabb tűzszüneti javaslat: Irán hatalmasat nyerhet, újabb háborús céljuk teljesülne

Katar, Egyiptom, Pakisztán és más regionális közvetítők

egy tíznapos tűzszünetre vonatkozó javaslatot terjesztettek az Egyesült Államok és Irán elé.

A tűzszüneti javaslat értelmében a harcok leállnának, és a Hormuzi-szoros mindkét hajózási útvonala újranyílna. Ez azt jelentené, hogy a déli, ománi vizeken átvezető útvonalon megszűnnének az iráni támadások, míg az északi, iráni felségvizeken húzódó folyosót feloldanák az amerikai blokád alól.

A tíz napos átmeneti időszak alatt a felek egy hosszabb távú megállapodást dolgoznának ki a szoroson való áthaladás szabályozására.

Az egyik felmerült lehetőség szerint Irán méltányos szolgáltatási díjakat szedhetne a tengeri biztonság és a környezetvédelem fenntartásáért a Malakka-szoros mintájára, míg egy másik elképzelés szerint ezeket a díjakat egy közös alapba csatornáznák be a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet közreműködésével.

A Trump-adminisztráció jelenleg vizsgálja az ajánlatot, és arra kérte Izraelt, hogy tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely elhetetlenítené a diplomáciai megoldást. Washington ugyanakkor a tárgyalások kudarcára is felkészült, így az amerikai hadsereg az elmúlt napokban több tucat vadászgépet és tankergépet vezényelt a térségbe. Az izraeli hadsereg szintén fokozott készültségben áll, és napokon belül egy összehangolt, teljes körű hadművelet elindítására kész.

Egy regionális forrás szerint a tűzszüneti erőfeszítések már szombaton komoly lendületet kaptak, ám a folyamat megtorpant, amikor egy Jordániában végrehajtott, iráni rakétacsapásban legalább két amerikai katona életét vesztette, ami miatt Washington visszakozott. Egy magas rangú amerikai tisztségviselő megerősítette, hogy az egyeztetések ennek ellenére folytatódnak, bár Trump még nem fejezte be a megtorló akciókat.

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