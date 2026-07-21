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Kritikussá vált a helyzet Oroszországban: a szemünk előtt omlik össze az energetikai infrastruktúra
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Kritikussá vált a helyzet Oroszországban: a szemünk előtt omlik össze az energetikai infrastruktúra

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Az orosz hatóságok Szibériából irányítanak át üzemanyagot, és növelik a fehéroroszországi importot, hogy elkerüljék az ellátási zavarokat az ország legnépesebb és legmódosabb térségében, a moszkvai régióban. A posztszovjet olajpiac helyzetét tovább bonyolítja, hoy a CPC ismét felfügesztette a kazah kőolaj fogadását - tudósított a Reuters.

Az üzemanyaghiány eltérő mértékben ugyan, de Oroszország mind a tizenegy időzónájában érezhető azóta, hogy Ukrajna májusban fokozta az olajfinomítók elleni támadásait az orosz hadigépezet gyengítése érdekében.

Iparági adatok szerint az ország teljes benzintermelése júliusra a szokásos szezonális kereslet mintegy 65 százalékára esett vissza.

A moszkvai olajfinomító elleni júniusi támadást követően a fővárosban és környékén átmeneti hiány alakult ki, ami miatt hosszú sorok alakultak ki a benzinkutaknál. Július közepére azonban stabilizálódott a helyzet, és a benzin, valamint a gázolaj ismét bőségesen elérhetővé vált. A 22 milliós moszkvai régióban él az ország lakosságának több mint egyhatoda, a hatóságok pedig a szovjet idők óta bevett gyakorlatnak megfelelően elsőbbséget biztosítanak a főváros ellátásának.

A kieső mennyiség pótlására az Urál vidékén és Szibériában finomított, valamint a Fehéroroszországból importált benzint irányították át a moszkvai régióba. Egy kereskedő beszámolója szerint a szibériai Krasznojarszki határterületen működő acsinszki finomító is Moszkva üzemanyag-ellátását támogatja. A más térségekből átirányított többletmennyiséget több százezer tonnára becsülik, emellett Oroszország Indiából is elkezdett üzemanyagot importálni az évi mintegy 6 millió tonnás benzinigény fedezésére.

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A legsúlyosabban érintett térség jelenleg a Moszkva által annektált Krím-félsziget, ahol felfüggesztették a gyermekek turisztikai programjait, üzemanyagjegyet vezettek be, és korlátozásokat vezettek be, például lerövidítették az üzletek és kávézók nyitvatartását. Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes közölte, hogy a hazai üzemanyagpiac részben stabilizálódott, bár egyes régiókban a helyzet továbbra is feszült.

Eközben a Kaszpi Csővezeték Konzorcium (CPC) felfüggesztette a kazahsztáni kőolaj fogadását, miután fekete-tengeri termináljánál tartályhajókat ért támadás, ráadásul két forrás szerint a terminál olajtárolói is teljesen megteltek.

Mivel a CPC bonyolítja a kazah nyersolajexport 80 százalékát, és a globális olajkivitel csaknem 2 százalékát adja, a leállás tovább fokozza a világpiaci aggodalmakat.

Oroszország azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy a piac destabilizálása érdekében szándékosan a konzorcium szállítóhajóit vette célba, Kijev azonban nem kommentálta a támadásokat.

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