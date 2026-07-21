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Lecsapott Irán, megsemmisült a kulcsfontosságú üzem
Globál

Lecsapott Irán, megsemmisült a kulcsfontosságú üzem

Portfolio
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Az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy több cirkálórakétával támadást intézett az Amazon bahreini adatközpontja ellen, és állítása szerint meg is semmisítette azt. Bár az információt a gárdához köthető Fars hírügynökség tette közzé, független forrásból egyelőre nem sikerült megerősíteni a hírt. A csapásra az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség újbóli kiéleződése közepette került sor, miután Donald Trump elnök "lejártnak" nyilvánította az Iránnal kötött tűzszünetet - írta a CNBC.

Az iráni Forradalmi Gárda közölte, hogy

több cirkálórakétával támadást hajtott végre az Amazon bahreini adatközpontja ellen, amelyet állítása szerint megsemmisített.

A technológiai vállalatok már a konfliktus korábbi szakaszában is célkeresztbe kerültek. Márciusban az Egyesült Arab Emírségekben működő Amazon Web Services adatközpontjai elleni dróntámadások miatt számos alkalmazás és digitális szolgáltatás vált elérhetetlenné, és egy bahreini létesítmény is megsérült. Áprilisban a Forradalmi Gárda több, a Közel-Keleten tevékenykedő amerikai technológiai óriást is megfenyegetett, köztük az Nvidiát, az Apple-t, a Microsoftot és a Google-t.

Az ellenségeskedés kiújulása óta az amerikai Középső Parancsnokság tíz egymást követő éjszakán át mért csapásokat iráni célpontokra, hogy gyengítse Teherán képességét a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajózás elleni támadásokra. A szoroson zajló forgalom drámaian visszaesett, a Kpler adatai szerint a hétvégén mindössze harminc hajó haladt át rajta, szemben a korábbi, napi több mint száz áthaladással. Sok hajó ráadásul kikapcsolt jeladóval közlekedik a térségben.

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A washingtoni kormányzat közlése szerint a szoros továbbra is nyitva áll, és naponta több millió hordó olajat szállítanak ki amerikai katonai kísérettel. A feszültség ennek ellenére jelentősen megugrasztotta az olajárakat, így a nemzetközi irányadónak számító

Brent jegyzése egy hónap után újra 90 dollár fölé emelkedett,

miközben az amerikai nyersolaj határidős árai is egyhavi csúcsra kúsztak. A Hormuzi-szoroson halad át a világ tengeri olajkereskedelmének mintegy negyede, amelynek döntő része az ázsiai, különösen a kínai és az indiai piacokra irányul.

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