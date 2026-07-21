Megnevezte az orosz szóvivő azt a lépést, amit semmiképpen sem fognak eltűrni Ukrajnában

Oroszország számára teljességgel elfogadhatatlan egy külföldi katonai kontingens állomásoztatása Ukrajnában - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője keddi moszkvai sajtótájékoztatóján.

"Számunkra ez teljességgel elfogadhatatlan, ilyen lépéseket nem engedhetünk meg" - ismételte meg az orosz álláspontot az elnöki sajtótitkár, rámutatva, hogy ennek dacára az Európai Unió országaiban és a NATO-ban is dolgoztak ki erre vonatkozó terveket.

Valójában éppen azért folyik ez a különleges hadművelet, hogy semmilyen NATO-alakulat ne legyen jelen Ukrajna területén

- hangoztatta.

Peszkov emellett támadta Kijevet azért is, mert meglátása szerint az ukránok civil célpontokat támadnak. Hozzátette, hogy Oroszország ilyet soha nem tett (amit megközelítőleg minden, valamennyire megbízhatónak számító forrás percek alatt tud cáfolni).

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