  • Megjelenítés
Megnevezte az orosz szóvivő azt a lépést, amit semmiképpen sem fognak eltűrni Ukrajnában
Globál

Megnevezte az orosz szóvivő azt a lépést, amit semmiképpen sem fognak eltűrni Ukrajnában

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Oroszország számára teljességgel elfogadhatatlan egy külföldi katonai kontingens állomásoztatása Ukrajnában - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője keddi moszkvai sajtótájékoztatóján.

"Számunkra ez teljességgel elfogadhatatlan, ilyen lépéseket nem engedhetünk meg" - ismételte meg az orosz álláspontot az elnöki sajtótitkár, rámutatva, hogy ennek dacára az Európai Unió országaiban és a NATO-ban is dolgoztak ki erre vonatkozó terveket.

Valójában éppen azért folyik ez a különleges hadművelet, hogy semmilyen NATO-alakulat ne legyen jelen Ukrajna területén

- hangoztatta.

Peszkov emellett támadta Kijevet azért is, mert meglátása szerint az ukránok civil célpontokat támadnak. Hozzátette, hogy Oroszország ilyet soha nem tett (amit megközelítőleg minden, valamennyire megbízhatónak számító forrás percek alatt tud cáfolni).

Még több Globál

Odesszát bombázzák az oroszok, Fedorov visszatérhet - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Kiéleződött a helyzet az iszlamista hatalomban: egymás ellen fordultak a táborok, kettészakadhat a rezsim

Vége a dohányzásnak a teraszokon is – Nem csak a cigarettára csapnának le Spanyolországban

Kapcsolódó cikkünk

Odesszát bombázzák az oroszok, Fedorov visszatérhet - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Hihetetlen találatot értek el az ukránok: több mint hetven éves fegyverrel szedhettek le egy cirkálórakétát

Riasztó bejelentés érkezett a NATO-szövetségestől: orosz katonai gépek tesztelik a légvédelmet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A pénz története 2.

David McWilliams könyve nem mentes a belső ellentmondásoktól. Anélkül, hogy ezeket a fogalmakat használná, McWilliams a könyv egy helyén megkülönbözteti a pénzkínálat exogén és endogén f

Holdblog

Koreában is mivan!

Vicces, hogy mindenki mindig azt képzeli, hogy nála soha senkinek nem volt nehezebb, tehát ha ő minden pénzét 100-szoros tőkeáttétellel égeti el, az nem az... The post Koreában is mivan! appeare

Kasza Elliott-tal

AI használat

Az AI ott van mindenhol, most leírom én is, hogyan használom, leginkább azért, ha majd egy év múlva ezt visszanézem, akkor a.) büszke legyek rá, hogy milyen ügyes voltam már akkor is; b.) elké

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nyíltan bejelentette a világ egyik legerősebb katonai hatalma: igen, mi Oroszországot támogatjuk
Tisza-kormány: sorra buknak ki az újabb ügyek, már az ügyészség is lépett
Mindent bevet Moszkva a légvédelem ellen, kellemetlen veszteségeket okoznak az ukrán drónok - Háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility