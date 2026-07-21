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Megszólalt a váratlanul kinevezett kormányfő: drasztikus lépésekkel faragnák le a hatalmas hiányt
Globál

Megszólalt a váratlanul kinevezett kormányfő: drasztikus lépésekkel faragnák le a hatalmas hiányt

MTI
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Jóváhagyta a moldovai parlament Vasile Tofan kormányának összetételét kedden, miután az új kormányfő ismertette a kabinet programját, ígéretet téve a gazdaság újjáélesztésére és az európai irányvonal folytatására.

Tofan kinevezésére elődje, Alexandru Munteanu meglepetésszerű lemondása után került sor,

aki mindössze nyolc hónapig áll a kormány élén.

Kedden az új kormányfő ígéretet tett a költségvetési deficit 2 százalékpontos csökkentésére 2029-ig, a hiány jelenleg 20 milliárd lej (346,9 milliárd forint).

A kormányfő közölte, hogy adóreformokra is szükség van, továbbá ígéretet tett a bürokratikus eljárások egyszerűsítésére és az üzleti szektor finanszírozási lehetőségeinek könnyítésére.

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