Nyíltan bejelentette a világ egyik legerősebb katonai hatalma: igen, mi Oroszországot támogatjuk

Észak-Korea és Oroszország együttműködése mély és sokrétű: Phenjan katonákat is küldött a kurszki frontra, ahol segítettek az orosz hadseregnek kiűzni a térséget részlegesen megszálló ukrán erőket 2024-2025-ben.
A két ország külügyminiszterei Moszkvában találkoztak tegnap, Phenjan közleményt adott ki, melyben
Észak-Korea megerősíti elköteleződését Oroszország mellett.
A KNDK elkötelezetten támogatja az Oroszországi Föderáció belső és külső intézkedéseit, melyek az ukrajnai nézeteltérés rendezését célozzák és az ország nemzeti szuverenitásának és területi egységének védelmét, valamint nemzetközi igazságtételét segítik”
– idézi a közleményt az AFP.
A látogatás apropójából Vlagyimir Putyin orosz elnök még vasárnap köszönetet mondott Észak-Koreának, Szergej Lavrov külügyminiszter pedig arról beszélt, hogy Oroszország soha nem fogja elfelejteni Phenjan katonai támogatását Kurszk védelmében.
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