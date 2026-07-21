Nyíltan bejelentette a világ egyik legerősebb katonai hatalma: igen, mi Oroszországot támogatjuk

Észak-Korea nyíltan deklarálta, hogy Oroszországot támogatja az ukrajnai háborúban, röviddel a két ország külügyminisztereinek találkozója után – írja az AFP.

Észak-Korea és Oroszország együttműködése mély és sokrétű: Phenjan katonákat is küldött a kurszki frontra, ahol segítettek az orosz hadseregnek kiűzni a térséget részlegesen megszálló ukrán erőket 2024-2025-ben.

A két ország külügyminiszterei Moszkvában találkoztak tegnap, Phenjan közleményt adott ki, melyben

Észak-Korea megerősíti elköteleződését Oroszország mellett.

A KNDK elkötelezetten támogatja az Oroszországi Föderáció belső és külső intézkedéseit, melyek az ukrajnai nézeteltérés rendezését célozzák és az ország nemzeti szuverenitásának és területi egységének védelmét, valamint nemzetközi igazságtételét segítik”

– idézi a közleményt az AFP.

A látogatás apropójából Vlagyimir Putyin orosz elnök még vasárnap köszönetet mondott Észak-Koreának, Szergej Lavrov külügyminiszter pedig arról beszélt, hogy Oroszország soha nem fogja elfelejteni Phenjan katonai támogatását Kurszk védelmében.

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images