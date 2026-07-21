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Odavágott Trump Iránnak, de rohamosan nőnek Amerika veszteségei is
Globál

Odavágott Trump Iránnak, de rohamosan nőnek Amerika veszteségei is

MTI
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Portfolio
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Az amerikai haderő újabb támadásokat intézett iráni célpontok ellen hétfőn, már a tizedik egymást követő napon.

A Középső Parancsnokság (CENTCOM) washingtoni idő szerint a délutáni órákban jelentette be az újabb művelet megindítását, amiről egyelőre annyit közöltek, hogy a csapássorozat célja továbbra is Irán katonai képességeinek csökkentése a Hormuzi-szorosban zajló kereskedelmi hajózás fenyegetését illetően.

Az előző bombázás washingtoni idő szerint vasárnap késő este zárult, és az amerikai haderő Közel-Keletért is felelős irányítási törzsének közleménye szerint mintegy három órán át tartott, a célpontok között pedig - a korábbi támadásokhoz hasonlóan - iráni katonai irányítóhelyek, légvédelmi berendezések, tengeri megfigyelőállások, és haditengerészeti egységek, valamint drón- és rakétaállások szerepeltek.

Donald Trump elnök hétfőn közösségi médiaoldalán azt közölte, hogy

az Egyesült Államok hadserege minden Irán által megölt amerikai katonáért "többszörösen fizet vissza",

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és hozzátette, hogy az utasítást megkapta Pete Hegseth hadügyminiszter és Dan Caine, az egysített vezérkar főnöke.

Az elnök arra reagált, hogy a hétvégén Jordániában két amerikai katona meghalt és egy eltűnt egy Iránból indított drón- és rakétatámadás során.

Irakban ezzel egy időben egy további amerikai katona vesztette életét egy korábban kilőtt iráni lövedék hatástalanítása közben.

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Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

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