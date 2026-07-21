Odavágott Trump Iránnak, de rohamosan nőnek Amerika veszteségei is

Az amerikai haderő újabb támadásokat intézett iráni célpontok ellen hétfőn, már a tizedik egymást követő napon.

A Középső Parancsnokság (CENTCOM) washingtoni idő szerint a délutáni órákban jelentette be az újabb művelet megindítását, amiről egyelőre annyit közöltek, hogy a csapássorozat célja továbbra is Irán katonai képességeinek csökkentése a Hormuzi-szorosban zajló kereskedelmi hajózás fenyegetését illetően.

Az előző bombázás washingtoni idő szerint vasárnap késő este zárult, és az amerikai haderő Közel-Keletért is felelős irányítási törzsének közleménye szerint mintegy három órán át tartott, a célpontok között pedig - a korábbi támadásokhoz hasonlóan - iráni katonai irányítóhelyek, légvédelmi berendezések, tengeri megfigyelőállások, és haditengerészeti egységek, valamint drón- és rakétaállások szerepeltek.

Donald Trump elnök hétfőn közösségi médiaoldalán azt közölte, hogy

az Egyesült Államok hadserege minden Irán által megölt amerikai katonáért "többszörösen fizet vissza",

és hozzátette, hogy az utasítást megkapta Pete Hegseth hadügyminiszter és Dan Caine, az egysített vezérkar főnöke.

Az elnök arra reagált, hogy a hétvégén Jordániában két amerikai katona meghalt és egy eltűnt egy Iránból indított drón- és rakétatámadás során.

Irakban ezzel egy időben egy további amerikai katona vesztette életét egy korábban kilőtt iráni lövedék hatástalanítása közben.

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