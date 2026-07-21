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Odesszát bombázzák az oroszok, Fedorov visszatérhet - Híreink az ukrajnai háborúról kedden
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Odesszát bombázzák az oroszok, Fedorov visszatérhet - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

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Az elmúlt napokban több intenzív orosz csapás is érte az odesszai kikötővárost, 24 órán belül hárman haltak meg a településen. Mihailo Fedorov ukrán védelmi miniszter visszatérhet a védelmi tárca élére, tegnap Olekszander Szirszkij ukrán főparancsnok nyilvánosan is bocsánatot kért a konfliktusuk miatt. A fronton az orosz csapatok Limant, Kosztyantynivkát, Dobropiliját szorongatják. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.
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Ukrán csapás érte a Krímet

Ponizovkát az orosz megszállás alatt álló Krímen valószínűleg dróncsapás érte, lángokban áll az orosz katasztrófavédelmi minisztérium épülete és részlegesen elment az áram a településen.

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Több ukrán várost is támadás ért

Csernyihivet, Szumit, Herszont, Dnyiprót is támadták az oroszok, a sérültek összesítése még folyamatban van.

Herszonban biztosan van több áldozat, 24 órán belül 22 ember szorult egészségügyi ellátásra, Csernyihivben is egy embert kórházba kellett szállítani.

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Elkezdtek jönni a reggeli jelentések

Elkezdek megjelenni az orosz és ukrán sajtóban az éjjeli katonai műveletekről szóló hírek: Oroszországban Lipecket és Vlagyimirt érte támadás, Ukrajnában Harkiv elleni csapásról jöttek jelentések. Később részletesebb beszámoló várható.

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Odesszát bombázzák az oroszok, Fedorov visszatérhet - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt érhető el:

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Címlapkép forrása: Gian Marco Benedetto/Anadolu via Getty Images

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