Ukrán csapás érte a Krímet
Ponizovkát az orosz megszállás alatt álló Krímen valószínűleg dróncsapás érte, lángokban áll az orosz katasztrófavédelmi minisztérium épülete és részlegesen elment az áram a településen.
Több ukrán várost is támadás ért
Csernyihivet, Szumit, Herszont, Dnyiprót is támadták az oroszok, a sérültek összesítése még folyamatban van.
Herszonban biztosan van több áldozat, 24 órán belül 22 ember szorult egészségügyi ellátásra, Csernyihivben is egy embert kórházba kellett szállítani.
Elkezdtek jönni a reggeli jelentések
Elkezdek megjelenni az orosz és ukrán sajtóban az éjjeli katonai műveletekről szóló hírek: Oroszországban Lipecket és Vlagyimirt érte támadás, Ukrajnában Harkiv elleni csapásról jöttek jelentések. Később részletesebb beszámoló várható.
Odesszát bombázzák az oroszok, Fedorov visszatérhet - Híreink az ukrajnai háborúról kedden
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.
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