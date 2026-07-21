Összeomlott a közlekedés az Egyesült Államokban: egymás után zárják le a repülőtereket a közelgő ítéletidő miatt

Egy érkező viharzóna és tornádóveszély miatt felfüggesztették a járatok fogadását az Egyesült Államok észak- és középkeleti partvidékének több meghatározó repülőterén kedden délután.

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA)

leállította a járatok fogadását New York három nagy repülőterén, valamint Boston, Philadelphia és Washington repülőterein is.

A központi repülőtereket érintő zárlat miatt az Egyesült Államok teljes területén fennakadások alakultak ki a légi közlekedésben. Keleti parti idő szerint a délutáni órákban már a 4 ezret is meghaladta a késéssel közlekedő járatok száma, míg 1700-at töröltek.

A meteorológiai jelentések szerint a keleti partvidék felé tartó viharzónában már legalább egy tornádó kialakult Pennsylvania állam középső részén, a New York és Philadelphia közötti térségben, mintegy 32 millió ember lakóhelyén volt érvényben tornádófigyelmeztetés.

New Yorkban elhalasztották a New York Yankees baseball-csapat nagy érdeklődéssel várt bajnoki mérkőzését a várható súlyos vihar miatt, amely villámlással, özönvízszerű esővel és széllel csaphat le a metropolisz térségére.

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